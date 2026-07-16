Girona se prepara para recibir a más de 70.000 personas en la Sea Otter Europe

La Shimano Sea Otter Europe Girona-Costa Brava by Garmin ya tiene fecha y condiciones de acceso confirmadas. El festival, que el año pasado congregó a más de 70.000 visitantes, abre desde hoy la venta de entradas gratuitas para el público general de cara a su décima edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Pavelló Fontajau de Girona.

Los interesados ya pueden reservar su acceso a través de la web oficial del evento. La entrada no tiene coste, aunque sí es obligatoria para poder entrar al recinto ferial, un requisito pensado para controlar el aforo sin renunciar al acceso universal que ha caracterizado al festival desde sus inicios.

La gran cita del ciclismo en el sur de Europa

La organización habla de la edición más grande de la historia del festival, con la zona de exposición ampliada en un 10% respecto al año anterior. Ese crecimiento responde a la llegada de nuevas marcas internacionales que se suman a un cartel que ya reúne a más de 500 firmas del sector.

Shimano y Garmin volverán a encabezar la lista de patrocinadores principales, acompañados de nombres habituales como Alé, DMT, Continental, Abus, Finisher, ProRide o Wikiloc. A ellos se suman incorporaciones como Volkswagen R o Toteemi, en un contexto en el que, según la organización, cada vez más marcas quieren estar presentes en Girona. De hecho, ya está reservado el 97% del espacio expositor, un porcentaje superior al registrado en las mismas fechas del año pasado.

Competición de primer nivel y pruebas para todos los públicos

El calendario deportivo combina citas de máxima exigencia con actividades abiertas a cualquier aficionado. Girona acogerá la Copa del Mundo Cross Country Marathon La Tramun Sea Otter Europe y la 226ERS UCI Gravel World Series, esta última con acceso directo al Campeonato del Mundo de la disciplina.

Todas las pruebas cuentan además con su versión Open, pensada para quienes quieran vivir el reto sin entrar en la competición oficial. A ese formato se suman citas exclusivamente populares como la Ciclobrava by Lapierre o la Continental Gravel Ride Tour, donde el ambiente y el recorrido tienen más peso que el cronómetro.

Probar bicicleta antes de comprarla

Uno de los grandes reclamos del festival vuelve a ser el espacio Demobike, donde los visitantes pueden probar de forma gratuita modelos de las principales marcas en circuitos diseñados específicamente para ello. Es necesario reservar plaza con antelación, y las reservas se abrirán a principios de septiembre.

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El festival no se queda solo en lo deportivo. Girona también dispondrá de actividades pensadas para las familias, con circuitos infantiles, talleres y zonas de descanso, además de food trucks y música en directo para quienes quieran alargar la jornada más allá de las bicicletas.