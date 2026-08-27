CONFERENCE LEAGUE
El Getafe sufre y pierde en Belgrado ante el Partizán, pero se clasifica para la Conference
Los azulones hacen valer la victoria de la ida en el Coliseum y el tanto de Ünal en tierras serbias
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EFE
Madrid
El Getafe, con un tanto de Enes Ünal, perdió 2-1 ante el Partizán en Belgrado y se clasificó para la fase de grupos de la UEFA Conference League.
El equipo dirigido por José Bordalás aguantó el resultado del choque de ida (3-1) y disputará por cuarta vez en su historia una competición europea.
El Partizán se adelantó en el marcador en el minuto 53 por medio de un disparo de Jeh, Enes Ünal empató en el 69 con un remate a la salida de un córner y Kojzek, en el 76, subió el definitivo 2-1 al marcador, suficiente para el Getafe, que sufrió hasta el final para aguantar el resultado.
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