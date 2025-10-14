Gervasio Deferr (44 años), excampeón olímpico de gimnasia, sobre su retirada: "Me afectó muchísimo porque no estaba preparado"

Gervasio Deferr (Premiá, 1980) es doble campeón olímpico de gimnasia artística, oro en salto de potro en Sydney 2000 y Atenas 2004 y subcampeón olímpico en suelo en Pekín 2008. Actualmente dirige un gimnasio en el barrio de La Mina, donde además de enseñar su deporte, transmite valores de esfuerzo y superación a los jóvenes que acuden a su centro en Sant Adriá del Besos.

¿Cómo ves a los jóvenes que empiezan a practicar este deporte tan sacrificado?

Creo que desde la Federación se está haciendo un buen trabajo. Hay clubs que se ha profesionalizado mucho, aunque es un deporte que exige mucho y es difícil llegar a la cima. El tema es la constancia, aguantar hasta una edad en la que ya puedas competir. Llegar a un Campeonato de Europa o unos Juegos Olímpicos es muy complicado. Con trabajo, al final, se llega. Creo que tenemos un buen equipo. Ahora se van al Campeonato del Mundo y veremos como les va.

¿Como te llegan los jóvenes a tu gimnasio. Vienen porque estás tu al frente?

Bueno, lo que hago yo en el gimnasio de La Mina es otra cosa. Intento explicarles los valores del deporte, intentar explicar que a través del deporte te puede cambiar la vida como me ocurrió a mi.

¿Vendes entonces más un mensaje que el propio trabajo de gimnasia?

Si, desde luego. Evidentemente entrenamos, pero tenemos niños y niñas de cinco a 14 años y con un gimnasio pequeño que tengo, donde no puedo luchar contra otros más grandes, trato de hacer ese trabajo de mentalizarlos para que crean en su futuro.

Deferr recordó su etapa olímpica y su pasión por competir en grandes acontecimientos como Sydney 2000 / Valentí Enrich / SPO

¿Entonces, futuros campeones no saldrán de La Mina?

Si que tenemos alguno que ha salido de ahí para llegar al CAR y ha estado en la selección catalana, pero no es el objetivo, en realidad. Yo lo que quiero es que entiendan es que el deporte les puede cambiar la vida y que si se apoyan en esto, pues igual, en el futuro, pueden ser entrenadores o pueden tener otra mentalidad sobre lo que les espera.

¿Lo dices porque estás enclavado en una zona como La Mina?

Tenemos gente del barrio y a veces, niñas que han estado conmigo uno o dos años y lo han dejado, las veo por la calle y me da la sensación que han dejado escapar una buena oportunidad. También tengo conmigo la Denise, que es mi mano derecha en el gimnasio y fue una de las primeras alumnas que tuvimos. Es una niña del barrio y al mismo tiempo es la educadora infantil y está estudiando en la universidad. Una mujer ocupada en estudiar, trabajar en una guarderia, pero sigue vinculada al deporte y para mi, casos como ella, es el triunfo máximo. La idea era coger alguien del barrio y que le cambiase la vida a través del deporte. Yo siempre les explico historias a todos los niños de lo que yo he vivido, y como lo pueden lograr ellos.

¿A quien practica este deporte a tanta temprana edad, consideras que os han robado la juventud?

Yo no lo entiendo así. Yo decidí tener otra vida, que era la que podía tener mi hermano. Yo no quería estar todo el día o estudiar para después tener un trabajo normal. Yo quería hacer cosas diferentes. Por eso escogí la gimnasia, y la escogí yo, por tanto nadie me obligó ni fue una decisión poco meditada. No creo que me hayan robado la juventud. Simplemente he vivido la adolescencia de una manera diferente. He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, tengo amigos por todo el planeta, he aprendido idiomas...es otra manera de vivir, pero era la que yo quería. No me arrepiento de nada, lo repetiría todo.

Deferr reconoce que fue un competidor puro y nunca le pudo la presión / SPORT

¿Es peor la retirada?

Sin duda, es un momento complicado, no sé para el resto pero en mi caso, si. Hay gente que se retira y se siente feliz y perfecto. A mi me afectó mucho al perder el objetivo, sin tenerlo claro el día después. Yo soy muy ‘friki’ de los deportes y a mi me encanta la competición y los juegos Olímpicos y todo eso, de repente, se acabó. Me quedé con un vacío enorme, pero no lo cambiaría por nada en mi carrera deportiva.

¿Ha cambiado mucho todo lo relacionado con los Juegos?

Si, hay cambios importantes como el trabajo en la salud mental, que se está haciendo una gran labor con el deportistas de élite. También es importante cuidar este tema justamente cuando uno llega a la retirada y el Comité Olímpico y las Federaciones se implican. Es una alegría ver como ha mejorado todo porque antes, cuando lo dejabas, podías sentirte bastante solo y ahora ya no ocurre así.

Deferr compartió experiencias con Maria Vasco, con la que guarda una relación muy estrecha, y con muchos años de amistad / Valentí Enrich / SPO

¿En el deporte profesional es importante saber lo que viene después tras la retirada?

Sin duda. Es importante tener un plan B para el día que se acabe la competición de alto nivel. Se está haciendo mucho mejor ahora aunque todavía hay mucho trabajo que hacer. Yo intento ayudar con mi experiencia, con el libro que publiqué o en alguna serie televisiva, intento que la gente vea que también hay un peligro y tiene que estar preparada para dar ese paso.

¿Tener estabilidad emocional es tan importante como la física para salir adelante?

Yo creo incluso más. La física es la que necesitas para competir pero sin cabeza, ya puedes tener mucho físico, que no llegas a ninguna parte. Con la retirada, hay que prepararse mucho más psicológicamente que físicamente. Cuando has trabajo 25 años, sientes que el cuerpo está castigado pero bien, aunque el tema mental, siempre es complicado.

El atleta de Premiá lograba su tercera y última medalla en los Juegos de Atenas 2004 / SPORT

¿En gimnasia, como afecta la presión de tener que hacerlo bien en solo unos minutos de competición donde te juegas la medalla?

A mi me encantaba la presión. Yo sufría más en los entrenamientos que en las competiciones. En mi caso, entrenar tantos días y tantas horas se me hacía pesado pero cuando llegaba el momento de competir, se me disparaba la adrenalina y el deseo de entrar en acción. Era donde yo quería estar. De hecho, nunca me afectó. Yo fui a tres Juegos Olímpicos y tengo tres medallas y eso nunca me ha afectado. Sin duda fue mucho peor la retirada. Uno de los momentos que más me impacto fue el fallecimiento de Andreu Vivó, un hecho que me afectó mucho ya que habíamos pasado mucho tiempo juntos, como compañeros de habitación, y junto con la retirada, fue mi peor momento.

¿Ya has pasado tus peores momentos personales, como te ves por delante?

Ahora me siento bien, trabajando en La Mina en mi proyecto personal, sigo trabajando en mi mismo y me siento tranquilo y contento ahora mismo.

¿Cual es tu mayor recuerdo de unos Juegos Olímpicos?

Cuando gané la primera medalla, me pasé como tres horas hablando con la prensa y cuando llegué a la Villa Olímpica, la mayoría de deportistas españoles estaban en sus balcones y yo pasé por el medio, ovacionado por todos ellos. Fue un momento muy especial. También me acuerdo de algunas conversaciones con Rafa Nadal en 2008 o vivir competiciones con el Rafa Lozano...el mundo del deporte es una pasada y el olímpico, todavía más.