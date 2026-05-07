Una genialidad de Marc Grau envía al Barça a las 'semis' de Champions

El Barça estará en las semifinales de la Champions de hockey patines tres años después tras superar al Sporting en un partido de cuartos de final vibrante que se acabó decantando por una genialidad de Marc Grau cuando quedaba un minuto para llegar a la tanda de penaltis. El delantero remató la victoria en la jugada después aprovechando que los portugueses se lanzaron al cinco contra cuatro.

FCB - Sporting WSE Champions BAR 2 0 SPO Alineaciones Barça (0+2): Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart, Marc Grau, Ferran Font, Sergi Aragonès -cinco inicial-, Pablo Álvarez, Xavi Barroso, Sergi Llorca y Eloi Cervera. Sporting Xano Edo (p.), Rafa Bessa, Danilo Rampulla, Henrique Magalhaes, 'Nolito' Romero -cinco inicial- Diogo Barata, Roc Pujadas, Facundo Bridge.

Fue un partido trabado y con ocasiones contadas en ambos lados, que las supieron solventar a la perfección los dos guardametas. Mención especial para un Sergi Fernández, que en su última Champions fue el elegido para ocupar la portería para Ricardo Ares. Decisión más que acertada porque dejó sin premio todos los intentos de un Sporting que esperaron sin suerte el error del Barça.

Se notó en todo momento la importancia y la vitalidad del encuentro, entre dos equipos que se conocen muy bien. Ferran Font fue el más peligroso para los azulgranas, sobre todo en una segunda mitad en la que tuvo un penalti que no pudo aprovechar. Xano Edo cerró el prime disparo y también el rechazo posterior.

En el lado portugués, fue Rafa Besa quien tuvo la más clara a siete minutos del final, pero no supo batir a un enorme Sergi que le adivinó a la perfección las intenciones en el uno contra uno.

AL LÍMITE

Tampoco lo hicieron en la prórroga, aunque esta vez el palo tuvo también su parte de culpa, desviando una colgada en el área que ya se presumia como el primero del encuentro. No llegó en los primeros cinco minutos extra y pese a que parecía que tampoco lo haría en los segundos, pero Marc Grau tenía la última palabra antes de los penaltis.

A solo un minuto del final, el delantero azulgrana se decidió por levantar y picar por detrás d eportería y se aprovechó de la mala colocación de Xano Edo, que vio como tras picar la bola en su espalda se rompía el sueño del actual campeón por poder revalídar el título.

Lo intentó Edo Bosch apostando por jugar con cinco de pista y sin portero, pero a la primera de cambio Marc Grau robó la bola y cerró el partido.

BENFICA EN 'SEMIS'

En las semifinales del sábado, el Barça se las verá contra el gran favorito al título, el todopoderoso Benfica que inicio su camino en Coimbra con susto de los gordos. El equipo de Edu Castro se tuvo que ir hasta los penaltis para derrocar la resistencia de un Reus que llevó al límite al equipo de las águilas.

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