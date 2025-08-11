La generación española más versátil ya hace historia... con mucha marcha

El atletismo español vive momentos de euforia tras un magnífico Europeo sub'20 en Tampere. De no ser por la justa descalificación del 4x100 masculino en su camino hacia un histórico oro al pasarse de zona Ignacio Hernández y Ander Garaiar en la segunda posta, España habría ganado el medallero.

La delegación se despidió de las lluviosas tierras finlandesas con el mejor botín de su historia en un Europeo sub'20: tercera en el medallero con cinco oros, tres platas y seis bronces tras Alemania (cinco oros) e Italia (seis). Además, con esas 14 preseas empató con Italia como el equipo que más subió al podio.

Versatilidad

La gran virtud de la nueva generación es su capacidad para reinar en pruebas que han sido o llevan muchos años siendo 'tabú' como ya sucedió en el Europeo sub'23 con Pablo Delgado (triple) o Inés López (disco), en los Juegos Universitarios con Una Stancev (altura) o Alba Benito en los Iberoamericanos sub'18 (pértiga).

Con Odei Jainaga por desgracia eternamente lesionado, la jabalina española está de enhorabuena con un valenciano llamado Rafa Mahiques que reinó en Tampere con 76,30 metros. Lo entrena la histórica Martina de la Puente, 19 veces campeona de España en peso y cuarta española de la historia con 18,17 metros.

Ander Garaiar hizo historia en Tampere / RFEA - SPORTMEDIA

Otra sensación ha sido el guipuzcoano Ander Garaiar (18 años), quien reinó en 100 metros con 10.40 y ya es el primer campeón continental español de la historia. El discípulo del 'viejo rockero' Valentín Rocandio fue el segundo relevista del 4x100 que cruzó la meta en primer lugar y que acabó siendo descalificado.

La santanderina Andrea Njimi Tankeu emuló a Inés López y se colgó el oro en disco con una gran marca personal de 54,28 a sus 17 años (cumple 18 este jueves). Un nuevo producto de la escuela que tiene en tierras cántabras un genio llamado Ramon Torralbo (el artífice de la campeona olímpica Ruth Beitia).

Además, el exdecatleta Iker Romero se proclamó subcampeón continental en 400 vallas (49.66), la catalana Ona Bonet fue bronce en altura con 1,86 metros y el barcelonés Oriol Sánchez fue bronce en 200 (21.03). Completaron el botín la plata del 4x400 masculino, la plata de Martí Torregrossa y el bronce de Andrés Lara en 3.000 obstáculos y el bronce de Aarón Ceballos en 800.

Ona Bonet, otra gran promesa del salto de altura / RFEA - SPORTMEDIA

Mucha marcha

España ha destacado siempre en el fondo y, sobre todo, en el mediofondo y en la marcha, la especialidad que más éxitos ha dado pese a la amenaza constante del 'tirano' Sebastian Coe al frente de World Athletics.

El político británico prohíbe competir a rusos o bielorrusos, pero ahí lo tienen tan ufano viendo a los atletas israelís o a los kenianos pese a que el país africano lleva más de un centenar de positivos en el último año. Coe también detesta la marcha y esa es la mayor amenaza de las nuevas 'perlas españolas'.

Sofía Santacreu y Joan Querol, campeones / RFEA - SPORTMEDIA

"No entiendo cómo puede haber tanto talento en un cuerpo tan pequeño", decía el seleccionador Pepe Peiró a SPORT sobre Sofía Santacreu. Dicho y hecho. La catalana volvió a brillar en Tampere con un oro y récord mundial sub'20 en 10.000 m marcha (43:47.89) con otro prodigio como Aldara Mailán bronce (44:15.89).

La gran sorpresa de la cita la protagonizó Joan Querol, un currante nato que ejemplifica el 'todo es posible' al tener el 'Síndrome de Asperger' y superar las dos rojas para imponerse con 39:10.04 al italiano Giuseppe Disábato. El teórico líder del equipo, el castellonense Dani Monfort, se colgó el bronce con 39:50.77.