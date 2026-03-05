Gemma Mengual: la nadadora que revolucionó la 'sincro' española y abrió el camino a las nuevas generaciones

La sincronizada, ahora bautizada como natación artística, tiene en España nombre y apellidos. Gemma Mengual forjó el inicio de una generación de oro que dio paso a toda una saga de nadadoras y nadadores que han situado a la sincro española en el mapa internacional. Las dos medallas de plata conseguidas por la barcelonesa en dúo y equipos en los Juegos de Pekín 2008 supusieron un hito para este deporte en España y abrieron el camino a los éxitos posteriores. Eran los primeros metales para España en un deporte hasta ese momento casi desconocido para el gran público, el principio de una era brillante.

Desde Andrea Fuentes, actual seleccionadora española, a Iris Tió, pasando por Thais Henríquez, Paola Tirados o Ona Carbonell, todas ellas se miraron en algún momento en el espejo de una Gemma Mengual que marcó tendencia en la 'sincro' nacional.

En total, a lo largo de su carrera conquistó casi 40 medallas a nivel internacional: diecinueve medallas entre los años 2003 y 2009 en Mundiales y quince medallas en el Campeonato Europeo de Natación, entre los años 2000 y 2008, además de las dos platas olímpicas. Pero también vivió una de las etapas más oscuras de la natación española: la salida de Anna Tarrés, la seleccionadora que llevó al equipo a lo más alto. Tras los Juegos de Londres 2012, se hacía pública una carta firmada por 15 de sus nadadoras en las que denunciaban el trato de Tarrés durante su etapa como entrenadora. Era el inicio de una larga novela de acusaciones y defensas que se fue diluyendo con el paso de los años, aunque formará parte siempre de la historia.

El nombre de Mengual no aparecía en esa lista, aunque del total de las firmantes dos de ellas prefirieron permanecer en el anonimato, pero su relación con Tarrés quedó tocada y cuestionó públicamente sus métodos y el trato recibido por la entrenadora

La maternidad, otra prueba

A Mengual también se le puede considerar una pionera en cuanto a la maternidad en el deporte de élite, abriendo el camino al resto de compañeras. Como ella misma recuerda en una entrevista para 'El periódico', cuando fue madre por primera vez, "viví un momento muy duro porque entonces no existía la conciencia suficiente para compaginar maternidad con deporte". Mengual, que llegó a competir en el Campeonato de España de 2010 sin ser consciente de que estaba embarazada, vivió momentos complicados, empezando por el momento de comunicar a la entonces seleccionadora, Anna Tarrés, su condición.

Su carrera, en pleno ciclo olímpico para los Juegos de Londres 2012 quedó prácticamente paralizada al quedarse embarazada y aún así, rompió barreras y volvió al trabajo ocho meses después de dar a luz, pese a no sentirse bienvenida. En febrero de 2012 anunciaba su retirada, según anunció entonces, por "motivos personales". La realidad era otra, y es que las tensiones en el equipo y la situación con Tarrés precipitaron la decisión, tal y como confesó años después en el programa 'Madres: desde el corazón'. Para Río 2016, con Esther Jaumà como seleccionadora, Mengual volvió a competir en unos Juegos, haciendo dúo con Carbonell, demostrando que se puede volver a la élite tras ser madre.

Precisamente, Carbonell impulsó en 2022 la creación de la Comisión de Maternidad y Deporte del Comité Olímpico Español, como respuesta a la prohibición de llevar a su bebé a los Juegos de Tokio 2020 para continuar con el período de lactancia. Si Mengual puso el germen, lanzándose a ser madre en plena carrera en la élite, Carbonell sentó las bases para buscar la ansiada conciliación entre deporte y maternidad.

Por si faltara algún ingrediente al camino de Gemma Mengual en la sincronizada española, suyo también es el mérito de abrir el camino a la igualdad con el dúo mixto. La catalana, junto a Pau Ribes hizo historia en el Mundial de Kazán al convertirse en el primer dúo mixto de la natación sincronizada española.

Ribes y Mengual en plena rutina / EFE

Faceta emprendedora

Más allá de su carrera como nadadora, Mengual mostró que hay espacio para muchas otras cosas. Se licenció en gemología y estudió el máster en Liderazgo Transformador en EADA Business School, además de protagonizar la portada de diversas revistas, participar en campañas publicitarias y hasta diseñar los trajes de baño del equipo de natación sincronizada para diferentes coreografias.

También ha mostrado su capacidad como emprendedora y, entre otros proyectos, desde 2022 encabeza un centro de cannabis terapéutico en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) con el que se busca dar a conocer de manera sana y segura las propiedades de esta sustancia como alternativa o complemento a los tratamientos médicos tradicionales. Por otro lado, cuenta con un restaurante de comida japonesa llamado 'Sugoi' y su propia empresa de marketing 'Así está el patio', orientada al mundo del deporte.

Gemma Mengual, durante un entrevista / Dani Barbeito

Su trayectoria le valió en 2005, fue Premio Nacional del Deporte, y en 2007, le fue concedida la Medalla de Oro - Real Orden del Mérito Deportivo. Pese a que se retiró hace más de una década, Mengual se encuentra también entre las 20 deportistas españolas que aparecen en la lista 'Barómetro de Ídolas del Deporte Español' elaborada por la Asociación del Deporte Español (ADESP), en colaboración con las consultoras Punto de Fuga y BRT United, junto a nombres ilustres como Mireia Belmonte, Almudena Cid o Carolina Marín.