Gemma Mengual, exnadadora (48 años) da las claves para prevenir lesiones: "El rendimiento no depende solo del entrenamiento"

En los últimos años, el deporte amateur ha dejado de ser una simple afición para convertirse en un estilo de vida. Según el II Barómetro de Hábitos en Deporte en España, elaborado por SPSG Consulting, más del 20% de la población española salía a correr de forma habitual en 2024, seguido de un 19,1% que jugó al fútbol y un 17,6% que optó por la natación. En paralelo, deportes como el pádel, pilates o el crossfit han crecido considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en actividades de moda entre quienes buscan mantenerse activos.

Este fenómeno trae beneficios para la salud física y mental, pero también un inevitable aumento de lesiones articulares y musculares. Los especialistas advierten que muchos de estos daños se relacionan con el exceso de carga, la falta de descanso o las expectativas poco realistas: “El rendimiento no depende solo del entrenamiento, sino de cómo se recupera y se adapta el organismo. En Vitae observamos que cada vez más personas buscan optimizar su bienestar físico y mental de forma integral. El verdadero avance está en entender que la prevención y la recuperación forman parte del mismo proceso”, añade Luisa Varela, Directora Técnica y de I+D+i en Vitae Health Innovation.

Lo más importante para lograr un mayor rendimiento es cuidar del bienestar integral. Vitae Health Innovation cuenta con la experiencia de una deportista de élite para trasladar este mensaje de equilibrio y autocuidado. La exnadadora olímpica y medallista mundial Gemma Mengual, embajadora del laboratorio, aporta su visión desde su vivencia personal: “El mayor reto no es solo alcanzar el máximo nivel, sino mantener el bienestar físico y mental a lo largo del tiempo. Es fundamental cuidar de uno mismo, escuchar al cuerpo, descansar adecuadamente, mantener hábitos saludables e incorporar suplementos cuando es necesario”.

Tras una carrera deportiva marcada por la exigencia y la excelencia, Mengual se ha convertido en un referente del autocuidado consciente. “Durante años entrené sin parar, convencida de que el rendimiento dependía solo del esfuerzo. Hoy sé que la recuperación, la energía y la estabilidad emocional son tan importantes como la disciplina”, explica Mengual.

5 recomendaciones para mantener el rendimiento y prevenir lesiones

En colaboración con la exnadadora, los expertos de Vitae Health Innovation recomiendan 5 pautas esenciales para disfrutar del deporte sin poner en riesgo la salud:

1 - El descanso también es entrenamiento. El cuerpo no progresa durante la sesión de ejercicio, sino cuando descansa. No dormir bien o no planificar días de reposo, favorece la fatiga muscular, altera la regeneración celular y eleva el riesgo de lesiones por sobrecarga.

2 - La importancia de la nutrición celular. Una alimentación equilibrada no siempre cubre las exigencias del deporte regular. En los últimos años, el magnesio se ha convertido en uno de los minerales más valorados entre deportistas y aficionados por su papel esencial en la función muscular, la reducción del cansancio y la prevención de calambres.

MagVita Q10 destaca por su formulación avanzada con 6 sales de magnesio, una de las concentraciones más completas del mercado, lo que permite una absorción progresiva y eficaz en distintas fases del metabolismo. Además, su combinación con coenzima Q10 potencia la producción de energía celular, apoyando el rendimiento y la recuperación física tras el ejercicio.

3 - Tener en cuenta el cuidado de músculos y articulaciones. Las sobrecargas, contracturas o microtraumatismos son comunes, especialmente en deportes de alto impacto como el running o el crossfit. Para reducir molestias musculares, Vitalivio ofrece una fórmula avanzada que contribuye a nutrir y reparar el tejido dañado y a proteger frente a lesiones, sin interferir en los procesos naturales del organismo. Además, el laboratorio también cuenta con FlexiVita Pro para proteger las articulaciones y huesos.

4 - Mantener la energía física y mental en equilibrio. El cansancio mental puede ser tan limitante como el físico. Señales como la fatiga, el dolor persistente o la falta de motivación son avisos de que es necesario bajar la intensidad o hacer un descanso. Aprender a reconocerlas es clave para entrenar de forma más segura y efectiva. Para mantener el foco y la energía, muchos deportistas -como Gemma Mengual- confían en complementos como Reconnect; mientras que optan por energizantes naturales como EnergyVita para sentir más vitalidad en los momentos de mayor exigencia.

5 - Trabajar la movilidad. Hacer estiramientos y trabajo de movilidad antes y después de entrenar ayuda a prevenir lesiones, mejora la flexibilidad y favorece la recuperación muscular. Aunque muchos deportistas, especialmente los amateurs, los omiten por falta de tiempo, es esencial para mantener articulaciones y músculos sanos y responder mejor a entrenamientos intensos.

La combinación de nutrición, descanso y complementos de calidad es la base de una práctica deportiva segura y sostenible.