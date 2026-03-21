Gemma Arenas revienta el récord de España de 100 kilómetros de Verdeliss y se cuelga el oro en Málaga

Gemma Arenas volvió a firmar una actuación de enorme impacto en el atletismo español. La manchega, especialista en trail running, se proclamó campeona de España de 100 kilómetros en Málaga y lo hizo con récord de España. Su registro de 7:20:57 la coloca desde ya en un lugar destacado en la historia del ultrafondo nacional.

María Romero fue segunda con un tiempo de 7:23:31. En la prueba masculina, se impuso Marco Álvarez, que paró el 'crono' con mejor marca personal en 6:41:40.

El Estadio Ciudad de Málaga y su entorno acogieron el Campeonato de España de 50 y 100 km, una cita incluida en el calendario oficial de la RFEA y convertida en uno de los grandes focos del fondo en ruta del curso. En ese escenario, Arenas no solo ganó, sino que llevó el ritmo de competición a otra dimensión para derribar una marca que parecía muy seria.

La dimensión del logro se entiende mejor al comparar tiempos. Estefanía Unzu "Verdeliss" tenía el récord de España con 7:47:46, una referencia oficial que figuraba en los registros nacionales del 100K femenino. Gemma Arenas lo dejó atrás con una mejora de 26 minutos y 49 segundos, una diferencia gigantesca en una prueba de semejante desgaste.

El golpe de Arenas tiene además un valor añadido por el perfil de la atleta. Su nombre lleva años ligado al trail y al ultra, con presencia constante en grandes campeonatos y un historial de primer nivel con la selección española. La RFEA la ha situado en los últimos años entre las referencias del trail nacional e internacional, una condición que ahora extiende con fuerza al asfalto de larga distancia.

Noticias relacionadas

Lo conseguido en Málaga deja una lectura evidente: Gemma Arenas no ganó un campeonato más, firmó una actuación histórica. En un Nacional que ya de por sí reunía a algunos de los mejores especialistas del país, su carrera abrió una nueva frontera para el ultrafondo femenino español.