Geila Macià se corona como campeona de Europa de Escalada

Geila Macià se ha coronado como campeona de Europa de bloque sub 19. Macià mostró una regularidad abundante durante los tres días de competición celebrados en Curno (Italia).

El viernes fue el momento de las sesiones clasificatorias y la española empezó con buen pie, finalizando la jornada en la segunda posición. La competición estuvo marcada por el duelo con Tamar Cohen. La escaladora israelí clasificó mejor que Macià durante el clasificatorio del viernes y las semifinales del sábado, pero a la hora de la verdad, la española sacó su mejor versión y logró un triunfo incontestable en la gran final del domingo, logrando una puntuación de 98.6. Sacándole 15 puntos más a su rival Cohen y 29 puntos más que la tercera clasificada, Alma Sapir, también israelí.

Macià explica que: "Me sentí mucho más fuerte y cómoda que otros años, tanto físicamente, como mentalmente. Estoy muy feliz por la competición que he hecho, no me he dejado ningún bloque por hacer y eso me llena mucho".

La española reconoce que tuvo mucha ilusión de volver a ganar: "Estoy muy feliz de volver a sentir la ilusión de subirme a lo más alto del podio y de ganar con esta contundencia".

El próximo compromiso de Geila Macià será el 31 de mayo y 1 de junio en el Campeonato de España de Dificultad que se celebrará en Sant Martí de Tous (Barcelona). Todo aquel que quiera disfrutar de la campeona de Europa en directo lo podrá hacer completamente gratis en unas instalaciones espectaculares con el Muro del Mundial de Innsbruck del año pasado como protagonista.