Todos los ganadores de los Premios Laureus 2026

La gala de los premios Laureus 2026 se prepara para encumbrar a los mejores deportistas del año en categoría masculina y femenina, pero estos no serán ni mucho menos los únicos premiados de la noche. Los conocidos como 'Oscars del Deporte' abarcan múltiples categorías tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

Carlos Alcaraz fue el primer premiado de la noche al llevarse el Laureus World Sportsman of the Year, que premia al mejor deportista del año. El de El Palmar, número 1 del mundo hasta hace apenas unas semanas, recibe el galardón como reconocimiento a una temporada excepcional en la que conquistó ocho títulos, destacando Roland Garros y el US Open.

Como viene sucediendo durante los últimos tres años, Madrid volverá a acoger la prestigiosa ceremonia, con la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles como escenario de lujo. Desde su primera edición, celebrada en Mónaco en el año 2000, la gala de los Premios Laureus se ha celebrado diferentes ciudades del mundo.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la gala de los Premios Laureus 2026 a través de nuestra narración en directo, así como todos los premiados en las diferentes categorías y las mejores declariones de los protagonistas.