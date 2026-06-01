Galicia abre la temporada del skate con presencia olímpica e internacional

La primera parada de Street de las Iberdrola Skate Series 2026 reunió este fin de semana en A Cañiza (Pontevedra) a deportistas olímpicos, campeones nacionales y riders internacionales procedentes de varios países. La olímpica Natalia Muñoz y el brasileño Abner Pietro fueron los vencedores de una competición marcada por el alto nivel deportivo y la destacada actuación del gallego Luis Cabarcos, segundo clasificado y mejor español de la prueba.

A Cañiza debutó este fin de semana como sede de las Iberdrola Skate Series acogiendo una prueba que reunió a algunos de los principales nombres del panorama nacional junto a deportistas llegados desde países como Brasil, Argentina, Venezuela o Portugal. Durante tres jornadas, el skatepark pontevedrés se convirtió en punto de encuentro para riders de diferentes nacionalidades en el arranque de la temporada nacional de Street.

Entre los participantes destacó la presencia de Natalia Muñoz. La olímpica gaditana, vigente campeona de España, volvió a demostrar su regularidad y experiencia para hacerse con la victoria en A Cañiza y comenzar la temporada liderando la clasificación del circuito.

La competición masculina contó con una destacada participación internacional, encabezada por el brasileño Abner Pietro, reciente ganador de Tampa Am, y por el argentino Nacho Lima, que competirá en los próximos días en la World Cup de Roma, una de las pruebas más importantes del calendario internacional de World Skate.

La victoria fue finalmente para Pietro, que firmó la mejor actuación de la jornada. La segunda posición fue para Luis Cabarcos, que brilló ante su público y se convirtió en el mejor español clasificado del evento. El rider gallego, tercero en el último Campeonato de España y uno de los españoles mejor posicionados en el ranking mundial, volvió a confirmar su progresión ante la afición local. El podio masculino lo completó el cántabro Adrián Moreno.

La prueba reunió a decenas de deportistas procedentes de distintos puntos de España y contó con una notable presencia de público durante todo el fin de semana, que pudo disfrutar gratuitamente de una competición que combinó deporte de alto nivel, ambiente familiar y la presencia de algunos de los nombres más destacados del skateboarding nacional e internacional.

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Con la cita gallega arranca la tercera temporada de las Iberdrola Skate Series, el principal circuito nacional de skateboarding impulsado por la Real Federación Española de Patinaje. La próxima parada del calendario de Street tendrá lugar en julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se decidirán los títulos nacionales de la temporada 2026.