Es difícil encontrar una situación similar a la que está viviendo la selección galesa masculina de rugby, que ha pasado de ser una potencia mundial a una mera comparsa que se arrastra por el Seis Naciones y ahora podría abrir una tienda de cucharas de madera. Por suerte, en la última jornada se libró de la tercera seguida.

Hagamos un poco de memoria. Entre 2008 y 2021, el 'XV del Dragón' ganó cinco veces el Seis Naciones (2008, 2012, 2013, 2019 y 2021), con cuatro 'Triples Coronas' (victoria ante las tres selecciones de las Islas Británicas) y tres Grand Slams (ganar los cinco partidos).

El primer título en esa serie lo logró con el ala Shane Williams como referente (seis ensayos en 2008), mientras que en los dos siguientes brillaron el zaguero Leigh Halfpenny con su mágico pie, el 'flanker' Dan Lydiate a un nivel excelso más Jonathan Davies y Alex Cuthbert liderando las acciones de cinci puntos.

Gales ganó su primer partido en el Seis Naciones tras 15 derrotas / EFE

Después de tres títulos irlandeses y dos ingleses, Gales ganó en 2019 tras ser segundo en 2018 con un gran trabajo defensivo de piernas y con el técnico neozelandés Warren Gatland como cabeza pensante. En ese 2018, los 'dragones' ganaron los cinco partidos del Seis Naciones con una remontada ante Inglaterra, pasando de caer por 3-10 a ganar por 21-13 con sendos ensayos de Cory Hill y de Joshua Huw Adams.

El 'segunda línea' Alun Wyn Jones maravilló por su trabajo estajanovista, Dan Biggar manejó el pie con maestría y del espectáculo se encargaba George North, conocido como 'Robocop' por su potencia física. Tras un fiasco en 2020, Gales repitió título en 2021 con una gran revelación: Louis Rees-Zammit.

Además, logró sus dos mejores clasificaciones en un Mundial, dos cuartas plazas en 2011 (perdió el bronce por 21-18 ante Australia tras un doloroso 8-9 ante Francia en 'semis') y en 2019 (40-17 ante Inglaterra después de perder en 'semis' por 16-19 contra Sudáfrica con un golpe de Pollard a cuatro minutos del final).

Cinco años después el 'XV del Dragón' ha pasado de orgullo a vergüenza en este pequeño país de apenas tres millones de habitantes que vive por y para el oval. la trabajada victoria galesa el pasado sábado por 31-17 en el cierre del Seis Naciones le permitió eludir la tercera cuchara consecutiva, trofeo que recibe el equipo que pierde todos los partidos. ¡14 derrotas en 15 partidos y tres victorias en los últimos conLa gloria fue para Francia comn suspense.

Los otros dos triunfos llegaron en 2022 ante Escocia por 20-17 (con un ensayo de castigo y un golpe transformado por Finn Russell en la recta final) y al año siguiente contra Italia por 17-29. En el capítulo de humillaciones destacan las derrotas ante Irlanda por 31-7 en 2024, Inglaterra por 14-68 en 2024, Francia por un sonrojante 43-0 en 2024 y este año ante Inglaterra (48-7) y Francia (12-54).

El vacío que dejaron Alun Wyn Jones, Leigh Halfpenny y Dan Biggar, el 'exilio' de George Borth a Francia por las críticas tras romperse en tendón de Aquiles, los problemas económicos que han provocado un recorte de franquicias, conflictos con las regiones o la 'regla de 60 partidos' que impedía convocar a quienes jugaban fuera de del país si no tenían esas internacionalidades, han hundido al rugby galés. ¿Regresará algún día?