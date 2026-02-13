Las futuras estrellas del golf internacional compiten en Empordà Golf

Este fin de semana se pone en marcha el calendario 2026 del Cutter & Buck Tour con la celebración de la quinta edición de la GolfStar Winter Series, que vuelve a situar a la Costa Brava en el epicentro del golf internacional. Durante dos intensas semanas de competición, del 14 al 20 de febrero, se disputarán dos torneos internacionales en el recorrido del Empordà Golf Club, cerca de Girona.

La expectación en torno a esta edición es mayor que nunca. El torneo reunirá a 140 jugadores de 14 nacionalidades, una cifra que confirma el crecimiento y la consolidación internacional de la prueba, con David Borda y Oskar Franck como únicos inscritos de origen español.

“La GolfStar Winter Series se ha consolidado rápidamente como el arranque natural de la temporada para muchos jugadores. El interés es más fuerte que nunca y el cuadro de este año es amplio y muy internacional. Con valiosos puntos para el ranking en juego, se dan las condiciones para un nivel de competición muy alto”, señala Pontus Gad, Head del Cutter & Buck Tour.

Plataforma para las futuras estrellas

En apenas cinco años, la GolfStar Winter Series se ha convertido en un escenario clave para aquellos golfistas que buscan dar el siguiente paso en su carrera y sumar experiencia internacional desde el inicio del curso.

Empordà Golf acoge la competición internacional en plenas condiciones para las dos próximas semanas / EMPORDA

“Esta serie de torneos desempeña un papel importante en el desarrollo de los jugadores. Vemos la GolfStar Winter Series como una plataforma donde las futuras estrellas tienen la oportunidad de competir internacionalmente en un entorno profesional e inspirador. Formar parte de ello es algo que nos apasiona”, destaca Stefan Brikell, CEO de GolfStar Europe.

GolfStar atraviesa actualmente una fase de expansión con un claro enfoque en reforzar su presencia en Europa. España es un mercado estratégico, con crecimiento sostenido en zonas como Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia.