El fútbol sala despidió con honores a dos grandes mitos

La última jornada de Primera RFEF determinó los cuartos de final en la lucha por el título (el Barça se enfrentará al Viña Albali Valdepeñas) y oficializó el descenso del ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra y del Family Cash Alzira. Además, sirvió para el adiós de dos grandes figuras del mundo del fútbol sala como Vicenç Garcia a sus 80 años y de Santi Valladares (62 años).

Santa Coloma es mucho más conocida en toda España por su equipo de fútbol sala y toda la culpa la tiene Vicenç Garcia. Fundó Industrias Santa Coloma en 1975 como un equipo de los trabajadores de la fábrica familiar dedicada a la fabricación de piezas metálicas. 51 años después, el histórico menorquín vivió el pasado sábado un cálido adiós en el Pavelló Nou.

En estos 51 años, Vicenç Garcia ha llevado a Industrias a varias finales, tanto de la liga como de la Copa del Rey. Por ese club han pasado auténticos emblemas del fútbol sala como el técnico azulgrana Javi Rodríguez, los jugadores azulgranas Sergio González, Adolfo, Dídac y Miquel Feixas o figuras históricas como Dani Salgado, Rubén González, Óscar Redondo o, más recientemente, el canterano David Álvarez (ElPozo) o el eslovaco Drahovsky (regresará a España para jugar en Murcia la próxima temporada).

El adiós del balear, que dejará la presidencia a Julio Gómez (CEO del Grupo Everest), fue un tanto amargo por lo sucedido en el Pavelló Nou. Un arbitraje realmente demencial dejó fuera al cuadro colomense de los play-off por una sexta falta pitada a tres segundos del final tras consulta con el VIR. Y eso que los árbitros acertaron ahí y en la repetición del lanzamiento, pero lo de las faltas fue una auténtica vergüenza.

El 4-4 que firmó el Jaén Paraíso Interior casi sobre la bocina clasificó a los 'amarillos' para cuartos y provocó la indignación del público y de un banquillo en el que no seguirá Xavi Closas pese a su excepcional trabajo (mal empiezan los nuevos dirigentes). Todos se secaron las lágrimas y provocaron las de Vicenç Garcia en un homenaje espectacular y con pasillo incluido.

Todo ello sucedió en Santa Coloma, lo que da aún más mérito al reconocimiento que vivió Santi Valladares en Murcia en su despedida de los banquillos con 62 años. El técnico gallego del Servigroup Peñíscola ganó en la pista de ElPozo sin nada en juego y el homenaje que le prepararon en Murcia habla a las mil maravillas de este club histórico.

Con el entrenador Josan González a la cabeza (¡chapó!), el Palacio ovacionó a un Valladares que se emocionó en el pasillo que le dedicaron los jugadores de los dos equipos. Con su tono didáctico, sus enseñanzas han formado a un sinfín de jugadores que han terminado triunfando en el fútbol sala. Uno de los mejores ejemplos es el azulgrana Catela, quien siempre ha hablado maravillas del técnico desde que coincidieron en Santiago.

Fuera de los play-off por un mal inicio de temporada tras perder a figuras como Paniagua (Inter) o 'Lucho' Gauna (Barça), el fútbol sala hizo su regalo al técnico de Padrón la pasada temporada, con la conquista de la Copa de España con el Peñíscola. Su adiós también fue en olor de multitudes. El fútbol sala será un poco distinto sin Vicenç Garcia ni Santi Valladares. Desde aquí, el reconocimiento a ambos desde SPORT.