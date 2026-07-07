La Fundació Camiral se pone en marcha para generar impacto positivo y duradero en el territorio

Camiral presenta la Fundació Camiral, una iniciativa que nace con el propósito de generar un impacto positivo y duradero en el territorio, reforzando el compromiso de la compañía con las personas, las comunidades locales y la protección del entorno natural, siempre con foco en los tres municipios colindantes con el resort, Caldes de Malavella, Sils y Vilobí d’Onyar.

La Fundación canalizará la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa de Camiral a través de proyectos alineados con los principios ESG (Environmental, Social & Governance), consolidando un modelo de crecimiento responsable basado en la creación de valor compartido y en la colaboración con entidades sociales y ambientales de referencia.

Con una visión a largo plazo, la Fundació Camiral centrará su actividad en cuatro ámbitos de actuación: educación, acceso al empleo, deporte y conservación de la biodiversidad, desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar la igualdad de oportunidades, favorecer el desarrollo del talento y preservar el patrimonio natural que rodea el destino.

Camiral Golf cuenta con dos magníficos campos de golf, que están perfectamente integrados en la naturaleza / CAMIRAL

La creación de la Fundació Camiral representa un nuevo hito en la evolución de Camiral y refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, en un momento especialmente significativo para el destino, que se prepara para acoger la Ryder Cup 2031, uno de los acontecimientos deportivos internacionales de mayor relevancia y una oportunidad única para dejar un legado duradero.

Educación y acceso al empleo

Uno de los primeros proyectos de la Fundació Camiral es la colaboración con la Fundació Impulsa, entidad que acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para facilitar su acceso a la formación y al mercado laboral.

Gracias a este acuerdo, Camiral financiará programas de mentoría y apoyo formativo dirigidos a jóvenes de Caldes de Malavella, Sils y Vilobí d’Onyar, contribuyendo a generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional y reforzando el compromiso de la compañía con el talento local.

El deporte como motor de oportunidades

La Fundación también impulsa iniciativas que promueven el deporte como herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo.

El resort cuenta con instalaciones de lujo y trabajará para que los jóvenes conozcan el golf y puedan disfrutar sus dos campos / CAMIRAL

Desde 2025, niños y jóvenes de escuelas del entorno participan en clases de golf gratuitas impartidas en la PGA National Academy de Camiral, acercando este deporte a las nuevas generaciones y ofreciéndoles la oportunidad de descubrir futuras salidas profesionales vinculadas al golf, el turismo y la hospitalidad.

Conservación de la biodiversidad

La protección del entorno natural constituye uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de Camiral. El destino desarrolla, junto a la asociación Conservació d’Espais Naturals Conse (CEN), un innovador modelo de gestión ambiental basado en criterios científicos de conservación, alineado con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030.

Camiral Golf está perfectamente integrado en la naturaleza, con una biodiversidad extraordinaria / CAMIARAL

Gracias a este enfoque, Camiral alberga actualmente cerca de 150 especies de fauna, entre ellas numerosas aves y especies protegidas como la anguila europea, la salamandra, la lechuza común o la nutria. Además, el destino actúa como corredor ecológico entre diferentes espacios naturales protegidos del entorno, contribuyendo a preservar la biodiversidad y la conectividad de los ecosistemas.

Con esta iniciativa, Camiral reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo responsable que integra excelencia, innovación y sostenibilidad, convencido de que el éxito empresarial también se mide por el valor que genera para las personas, el territorio y las generaciones futuras.

Camiral es uno de los destinos más innovadores de Europa, donde deporte, bienestar, naturaleza y gastronomía conviven en un entorno único en el corazón de Girona. Futura sede de la Ryder Cup 2031, Camiral se ha consolidado como un referente internacional gracias a un modelo que integra excelencia, innovación y sostenibilidad. Con la creación de la Fundació Camiral, la compañía refuerza su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo y duradero en las personas, las comunidades locales y el medio ambiente.

Camiral, un resort de golf de primera clase

Camiral, parte de Quinta do Lago resorts group, está ubicado en una finca de 550 hectáreas, a pocos minutos de Girona y de las paradisíacas playas de la Costa Brava, y a solo una hora de Barcelona. Camiral es un resort de lujo que combina dos campos de golf de primera clase del European Tour, un Wellness Centre de última generación con tratamientos y programas combinados con alta tecnología, y una destacada propuesta gastronómica con cinco espacios, incluido el restaurante de alta cocina estacional Origin.

El resort de golf en Caldas de Malavella está entre los mejores de Europa y uno de los punteros en España / CAMIRAL

Sede de la Ryder Cup 2031, el resort cuenta con el Hotel Camiral, de cinco estrellas y miembro de The Leading Hotels of The World, y el hotel Lavida, de cuatro estrellas, ofreciendo experiencias transformadoras de bienestar, escapadas familiares y golf de nivel internacional durante todo el año.