Franco Tenaglia, de trabajar para la mafia albanesa a campeón mundial

Pocos apodos encajan mejor con un peleador que el de "Rey de la Calle" para Franco Tenaglia, un hombre que ha vivido mil vidas a sus 28 años y cuyas anécdotas parecen sacadas de una película de un director de Hollywood pasado de copas. Cobrador para la mafia albanesa, peleador en clubes clandestinos de striptease o vigilante de plantaciones ilegales fueron algunos de los trabajos que un joven emigrante argentino tuvo que afrontar para convertirse en lo que es hoy en día: una de las mayores superestrellas de las artes marciales mixtas y del mundo de los deportes de combate. Es el actual campeón mundial de boxeo sin guantes en BKFC, promotora propiedad de Conor McGregor, y el próximo 5 de abril será la principal atracción del WAR 5.

Un gladiador forjado en peleas clandestinas y la mafia albanesa

Tenaglia nació en Burzaco, Argentina, el 30 de septiembre de 1996, y desde pequeño tuvo ese espíritu de guerrero que lo llevó a interesarse por la violencia y los instintos más básicos del ser humano. Motivado por la necesidad de defenderse en un entorno conflictivo, donde los trapicheos estaban a la orden del día y lo sedujeron, se inició en las artes marciales a través de disciplinas como el kickboxing y el kárate. A los 17 años, sin motivaciones en la vida, decidió abandonar la escuela y, tan solo un año más tarde, cruzó el charco para cimentar una carrera como peleador. Tras ser deportado de Nueva Zelanda por no tener visado, aterrizó en el Reino Unido. En las islas británicas se dio de bruces con la realidad: no tenía dónde ir ni nadie que lo cuidara, e incluso tuvo que vivir en la calle durante las frías noches de Gales. Fue ahí donde, fruto de la desesperación y sin dinero en la cartera, empezó a participar en peleas clandestinas en clubes nocturnos organizados por gitanos galeses.

Franco Tenaglia en una imagen de archivo / AGENCIAS

"Noqueé en ocho segundos al primer rival", afirmó a 'El Periódico' en una de sus entrevistas, algo que le ayudó a ganarse el respeto de sus amigos... y enemigos. Esa valentía llamó la atención de la mafia de Londres, que utilizó al argentino para cobrar algunas deudas pendientes con clientes por cuestiones de droga y otras sustancias. Pasó muchas noches en vela vigilando plantaciones ilegales mientras entrenaba por las mañanas, una disciplina que le permitió sobrevivir en situaciones en las que muchos otros hubieran caído. Pero ese no fue el caso de "El Rey de la Calle", que no le teme a nada ni a nadie.

Alicante, su salvación

Tenaglia incluso llegó a sufrir varios intentos de asesinato y secuestro antes de pasar siete meses en prisión preventiva en Fráncfort a los 21 años. Una vez liberado, decidió dar un giro de 180 grados: dejar atrás ese torbellino de delincuencia y, ahora sí, sentar las bases para convertirse en peleador profesional, su sueño desde que salió de Argentina cuando aún era un niño. Fue en ese momento cuando se trasladó a Alicante, su segunda casa, una ciudad que le abrió las puertas para entrenar en el Climent Club, gimnasio de MMA propiedad de los hermanos Climent, donde también se formó un tal Ilia Topuria. Gracias al Climent, debutó como profesional y ahora ostenta un récord de 3-2, aunque su verdadero fuego interno lo ha desatado en otro tipo de promotoras.

Franco Tenaglia con Jordi Wild en DWT / DWT

Se hizo famoso en España por su participación en la empresa del youtuber Jordi Wild, Dog Wild Fight Tournament, donde su estética de gladiador atrajo a miles de personas, así como su discurso. Carisma desbordante, una fórmula que no falla en las artes marciales. También influyó su paso por la promotora clandestina más conocida del planeta, King of the Streets, donde se celebran peleas sin reglas en naves industriales aisladas, en las que todo vale y que acumulan millones de reproducciones en internet.

La "obra magna" del argentino llegó el pasado mes de octubre en Marbella con su victoria ante Tony Soto por el título mundial del cinturón de BKFC, la liga de referencia en boxeo sin guantes propiedad de Conor McGregor, excampeón de UFC y uno de los rostros más ilustres en la historia de los deportes de contacto.

Franco Tenaglia levanta el cinturón en BBKFC / BKFC

Tenaglia y Soto libraron una batalla sin cuartel y acabaron con el rostro completamente magullado y desfigurado. SPORT, presente a pocos metros del ring, vivió de cerca una pelea legendaria que catapultó a Franco a nuevos horizontes a nivel mediático.

Super estrella en WAR 5

Ahora, a sus 28 años, el púgil del Climent vuelve a enfundarse las guantillas de cuatro onzas para estelarizar el evento de WAR 5, una velada que tendrá lugar el próximo sábado 5 de abril en Cartagena y que lo enfrentará en la jaula contra el polaco Mikolaj Banasiewicz. Las expectativas son muy altas.

El cartel de WAR 5 / WAR

En el combate coestelar tendremos el regreso de uno de los prospectos nacionales más interesantes, Pepe "El Sabor de la Ciudad" Torres. Un poco más abajo en la cartelera se sumarán Felipe Maia, Borja "El Águila" García y Leo Climent, quien, a sus 19 años, cuenta con cientos de miles de seguidores en redes. En el Pabellón Municipal de Deportes de Murcia debutarán como profesionales nombres como Miguel "Manguelo" Navarro, Daniel Richardson y Luis "Lewis" Picó.