El francés Daru, de militar profesional a la final del Mundial al borde de los 37

El atletismo es uno de los deportes más duros y requiere de una plena dedicación, por lo que algunos atletas han optado por priorizar sus carreras profesionales en detrimento de ponerse las zapatillas de manera profesional, como sucedió en su día con la doctora extremeña Cristina Jordán (fondo y cross).

O Marta Pérez, la mujer más rápida de la historia del atletismo español en 1.500 (3:57.75) no se dedicó en cuerpo y alma hasta que completó su formación como doctora. No obstante, la historia del francés Nicolas-Marie Daru, un atleta al borde de los 37 años que tan solo lleva dos como atleta de primer nivel.

Nacido en 1988 en Grenoble (Alpes Franceses), a los 18 años cumplió un objetivo personal al alistarse en el Ejército de Tierra Francés y ha ido escalando en el 'Commando de Montaña' del Séptimo Batallón de Chasseurs Alpins. ¿Y el atletismo? ¿Por qué los obstáculos?

Nicolas-Marie Daru hace el saludo militar / INSTAGRAM

Sus deseos de servir lo mejor posible en el ejército lo llevaron a la prueba de 3.000 obstáculos, ya que combina resistencia, cambios de ritmo y saltos, convirtiéndola en la prueba perfecta para preparar las marchas con equipo pesado o los simulacros de combate en nieve y en condiciones extremas.

El suboficial del ejército ha participado en múltiples Operaciones Especiales en el Extranjero (OPEX), por ejemplo en África y en Oriente Medio. Mientras tanto, ha ganado campeonatos militares, pero el atletismo de elite estaba lejos... hasta hace dos años solicitó el 'desapego total' ('détachement total') y se puso a entrenar.

El año pasado ganó el Nacional de Cross (sexto en el relevo mixto), acabó sexto en 3.000 obstáculos en el Europeo de Roma'24, ganó el título francés y disputó los Juegos de París (llevó la antorcha). Este año ha corrido en 8:10.69, fue quinto en la final de la Diamond y tercero en Madrid en el Europeo de Selecciones.

"No se trata de empezar joven, sino de no parar nunca", dijo el atleta-militar antes del Mundial de Tokio. Pues bien, este sábado acaba de colarse por la puerta grande en la final del Mundial de Tokio a un mes de cumplir 37 años al acabar cuarto en la primera serie con 8:30.64.

Malas noticias para los españoles. El finalista olímpico Dani Arce se fue al suelo en el segundo mil y se hizo daño en una rodilla, mientras que Alejandro Quijada fue décimo (8:42.30). El campeón marroquí Soufiane El Bakkali y el 'recordman' mundial etíope Lamecha Girma (superó una caída en la segunda vuelta) se medirán en la final.