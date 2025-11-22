Fran Espín, exculturista y entrenador personal: "Entrenaba no más de 45 minutos por sesión con una serie o dos al fallo"

Fran Espín, exculturista y actual preparador y entrenador personal de culturistas profesionales, está considerado por muchos como el mejor en su trabajo en habla hispana y uno de los mejores del mundo. Así lo demuestra su palmarés, con decenas y decenas de atletas de nivel Mr. Olympia, de todas las categorías y países posibles.

En una reciente entrevista con Sport, Espín repasaba sus experiencias en su primera etapa como culturista y sus distintas fases en su aprendizaje sobre entrenamiento. En un momento donde prolifera la crítica en redes sociales y cada uno defende su 'método infalible', Fran comparte una interesante reflexión:

"A mi se me criticó muchísimo cuando yo era atleta, yo entrenaba cuatro días a la semana, no más de 45 minutos por sesión con una serie o dos al fallo. Empecé a entrenar con 58 kgs y acabé compitiendo con 102-103 y a punto de salir con 116 kgs. La gente decía que eso no podia ser, que lo decía Dorian Yates pero no era la realidad", confiesa.

Fran Espín, en su etapa como culturista / Old Physiques

En un momento de sobreinformación y de exposición constante de los atletas profesionales a las redes sociales, es bastante habitual encontrar críticas de la comunidad sobre los métodos de entrenamiento de cada uno. Que si demasiado volumen, series gigantes, poca conexión con el músculo... En cualquier caso, Fran Espín defiende un modelo individualizado de entrenamiento, óptimo para cada físico y moldeable con el paso de los años y la madurez muscular.

"A mí me funcionó, así que estoy acostumbrado a que critiquen mi sistema de entrenamiento. Hay que dejarle a cada uno que pruebe, si realmente no funciona va a tener tiempo de rectificar. Ronnie Coleman (uno de los mejores culturistas de la historia) también entrenaba muy mal, sin hacer la técnica correcta, repetía el cuerpo dos veces a la semana, siempre los mismos ejercicios durante años... la gente le criticaría y diría que ese sobre entrenamiento no vale para nada. Pues ahí tienes el resultado", apunta Fran.