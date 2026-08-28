Fran Espín, entrenador de Joan Pradells: "Su metabolismo le exige ingerir un montón de carbohidratos y de grasa; el día de la competición estaba bebiendo más de 3 litros de agua para poder subir al escenario"

Joan Pradells acaba de estrenarse en su segunda temporada como culturista profesional en la categoría 'Open'. El pasado fin de semana, el atleta de 29 años pisó la tarima del Austrian Oak Pro y se llevó un merecido tercer lugar frente al campeón Regan Grimes y al subcampeón Damian Kuffel. Pese a que su 'no victoria' supuso quedarse fuera del Mister Olympia 2026 de finales de septiembre, pues este era el último PRO Show que le podía dar un pase directo, para Joan esta fue una primera prueba de puesta a punto con el objetivo de seguir mejorando con el paso de los meses.

En ese mismo sentido rema su preparador Fran Espín, 'coach' con más de 20 años de experiencia y que asesora a otros atletas de primerísimo nivel como el legendario Breon Ansley, Ángel Calderón, Damian Kuffel o el monstruoso Rubiel Mosquera "Neckzilla". En declaraciones en el canal de Youtube "SUPERALEX CULTURISMO", Espín se muestra satisfecho con el rendimiento de su atleta pese a las duras circunstancias que le tocó vivir: "El día que tenía que viajar se suspendió el vuelo y tuvo que venir al día siguiente, con estrés añadido. A mí no me gusta viajar en carga, nunca. Siempre digo: "Si podéis viajar una semana antes, mucho mejor, incluso diez días antes”. Pero claro, no todo el mundo puede, por economía y trabajo. Uno se adapta a las circunstancias de cada persona".

De izquierda a derecha: Fede Guevara, Rubiel Mosquera, Fran Espín y Ángel Calderón, en el Lifter Crew de Valencia / Instagram

Sobre su estado físico antes de la competición, Fran apunta sobre Joan que "llegó mal del estómago, porque él tiene el estómago muy delicado y en carga tiene que estar tranquilo, relajado". Debido a esta circunstancia, el preparador reconoce que a Pradells ha tenido que "apretarle" muchísimo más para llegar a la fecha. "Han sido quince semanas de preparación. ¿Cuál es el problema? Que realmente tenía que haber empezado antes, pero como él tuvo su viaje a Texas, en Estados Unidos, pues empezamos como cuatro semanas más tarde", menciona.

Joan Pradells, compitiendo en Austria / @beyondthestagetv_

Este puede ser uno de los motivos por los que en las semanas anteriores a la competición veíamos al culturista valenciano con un peso todavía muy elevado y con dificultades para bajar esos kilos para verse definido y seco frente al espejo. "Esta última semana tuve que ser más agresivo con la descarga, cosa que a mí no me gusta tanto. Y, además, él me lo pedía: “Fran, apriétame, apriétame”. Y digo: “Tranquilo, apriétate, pero tampoco voy a hacer que te fundas el músculo”, dice.

"Empezamos a comer, el cuerpo empezó a reaccionar muy rápido y la verdad es que la carga le fue entrando muy bien. Poco a poco se iba llenando, aunque le costaba. Y la verdad es que es un chico que también tiene ese metabolismo, que necesita ingerir un montón de cantidad de carbohidratos, de grasa, un montón de agua para llegar. Incluso el mismo día de la competición estaba consumiendo más de 3 litros de agua para poder subir al escenario en pleno".

Hablando sobre su valoración del campeonato y la tercera posición de Pradells en su estreno de temporada, Fran Espín apunta que "aún tiene tiempo por delante" y que vendrán próximas competiciones en busca del objetivo, que no es otro que tratar de salir mejor que en la competición anterior gracias a acumular "más semanas de trabajo y dieta".

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En cuanto a las mejoras en su físico tras la etapa de 'offseason' y esta primera puesta a punto, Espín se muestra orgulloso del trabajo: "Hemos obtenido mejoras en términos de tamaño, más músculo, mejoras en la parte posterior del cuerpo, en la espalda, glúteos… Ha habido mejoras. De frente también, ¿no? O sea, realmente aún le falta coger más condición, pero tampoco es un atleta que tenga que ser súper condicionado".