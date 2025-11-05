Fouad Abiad, exculturista profesional, cambia su opinión sobre Joan Pradells: "Este chico va a ganar el Mr. Olympia"

Fouad Abiad, exculturista profesional canadiense y figura de referencia en la comunidad del culturismo (con 447 mil seguidores en Instagram), ha sorprendido con unas declaraciones que han dado un giro radical a su opinión sobre Joan Pradells. En un reciente comentario en el podcast 'Fouad Abiad Media', Abiad habló claro.

Su predicción es la siguiente: "Este chico va a ganar el Mr. Olympia en los próximos cinco años. Es un fenómeno, cuando alcance su máximo, va a despegar. Sólo tiene que ajustar sus poses", una afirmación contundente que contrasta con sus palabras de hace solo unos meses, cuando se mostró extremadamente crítico con el estado físico del valenciano. "Es un maldito 'freak', tío, mira esas piernas, lo ancho que es, es enorme. Y es muy joven, tiene 26 años", comentaron los tertulianos.

Abiad, nacido en Windsor (Ontario) en 1978, fue competidor de la IFBB y alcanzó la élite a mediados de la década de 2000. Durante su carrera participó en eventos tan prestigiosos como el Arnold Classic y el Toronto Pro Show. Tras su retirada de los escenarios, se consolidó como analista y comunicador en el ámbito del fitness siendo una de las voces más influyentes del culturismo profesional.

SU CAMBIO DE DISCURSO

La contundencia de su nueva valoración sorprende especialmente si se recuerdan las palabras que Abiad dedicó a Pradells antes de su 'redebut' en el Reino Unido. En aquel momento, no dudó en calificar el estado del español como insuficiente: "Está a 24 semanas, tío", llegó a decir, insinuando que el físico de Pradells no estaba ni cerca del nivel competitivo exigido para el certamen. Sin embargo, el descomunal rendimiento competitivo del valenciano le ha obligado a recoger el cable.

Sus comentarios, respaldados por los de otras voces contrastadas como Seth Feroce, Paul Lauzon, Akim Williams o Iain Valliere fueron aún más duros: "Ni siquiera está cerca. ¿Por qué está tan gordo, qué pasó? ¿Cinco días? Esto es una mierda. ¿Qué está pasando aquí, dónde están sus isquiotibiales? Menuda decepción".

Aquellas críticas generaron revuelo entre los seguidores del culturismo, especialmente en España, donde Joan Pradells cuenta con un apoyo masivo. Sin embargo, el propio rendimiento de Pradells en los últimos meses (top 3 en Reino Unido, top 5 en Praga y segundo en Polonia) parece haber modificado la percepción del canadiense, que ahora no solo reconoce su progreso, sino que lo sitúa como un potencial ganador del título más prestigioso del mundo.