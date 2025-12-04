Foro Deporte y Salud de SPORT: lecciones de vida, ciencia y confianza

Cuando se juntan en un mismo escenario investigadores, médicos, expertos en actividad física, divulgadores o deportistas de nivel, el producto resultante es el Foro Deporte y Salud organizado por SPORT y Prensa Ibérica. Una jornada única en la que se expusieron historias de vida, con el foco en un pasado de aprendizaje, para construir un futuro de propuestas que entusiasmaron a un Espacio Bertelsmann repleto, a los que se conectaron en streaming al evento, pero que se podrán revisitar siempre.

"Estoy limpia", el gran aplauso a Virginia Torrecilla

La sinergia fue total gracias a la generosidad de protagonistas como Virginia Torrecilla, que compartió con el público una gran noticia: “Estoy limpia”, tras el que vino un aplauso atronador. Una batalla ganada contra el cáncer de cerebelo que ha dejado atrás con una constancia inquebrantable. Como la mostrada por Loida Zabala, deportista paralímpica con un cáncer terminal para el que se niega a poner fecha de caducidad. "Como lleguemos a la alarma que tengo progrmada para un tiempo que parece imposible...". Porque se atrevió a desafiar a la lógica a través de un recorrido olímpico donde su peor participación fue la mejor, por el simple hecho de estar ahí levantando peso desafiando límites.

La ovación a Virginia Torrecilla "Viví un cáncer hace cinco años y, hace una semana, me dieron la noticia de que estoy limpia. Para mí fue fundamental el deporte: soy básica, pero el fútbol me ayudaba a evitar pensar en lo demás. Cuando enfermé en pleno COVID, me diagnosticaron el cáncer, pero mi cuerpo fue muy agradecido a la quimio gracias al deporte que había hecho. Durante mi tratamiento entrené todo lo que pude. Empatizo mucho con la gente y, para poder ayudar al resto, necesité que me ayudaran a mí. Colaboro con Siempre Fuertes: van con los valores del cáncer por delante. Cuando me iban a dar la noticia de los resultados, no dormía; no sabía cuál iba a ser el veredicto y me removía muchos miedos. Los que peor lo pasan no son las víctimas, sino quienes te rodean. Pero cuando te dicen que estás sana, todo ha valido la pena por llegar hasta el final. Hay que ser fuertes para seguir con la lucha. Ahora puedo decir que estoy limpia: me lo han vuelto a comunicar hace unos días y lo comparto con todos vosotros".

Fueron ponencias hechas desde el corazón, que puso a disposición de los asistentes Sergio Sánchez, un jugador al que la vida le cambió por completo en 2010, cuando le detectaron una enfermedad cardíaca congénita. Todos los protagonistas del foro han aprendido a construir sus historias de vida poniendo en práctica lo que otros imaginan. Por eso son tan importantes los patrocinadores del evento como Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, GSK, Sobi y Metropolitan, que trabajan por un bienestar colectivo que trasciende a los actores directos con los que colaboran.

Instante del diálogo: 'La actividad física, una aliada en la lucha contra el cáncer', del Foro Deporte y Salud de SPORT. / ALBA PACHECO

Su apoyo va más allá de un imprescindible acuerdo, también desplegaron su conocimiento para ampliar los horizontes de cada diálogo. Lo hizo Fernando Granell (BMS) al recordar cómo la actividad física reduce un 20% la mortalidad. Son datos que las compañías interiorizan para crear conciencia y razón de ser. Así lo evidencian ideas como Diagnóstico FC que Marta Moreno (AstraZeneca) contó para darle una salida a los enfermos crónicos que como Fernando González desafían los limites cada día.

Sergio Sánchez, el corazón en un puño “Tengo un problema patológico. De repente pasan los años y, al jugar al alto nivel, tuve dos episodios desafortunados: la pérdida de Puerta y de Jarque. Antes de esto no se hacía una prueba exhaustiva del corazón. Tuve que dejar el fútbol sí o sí por un problema en la aorta. Por suerte, se buscaron soluciones. Mi vida después de la patología… lo más difícil fue lo psicológico. Tenía que parar. Para poder jugar al fútbol tenía que entrar en quirófano. Del Nido, con el antecedente de Puerta, buscó los medios para mí. En Alemania estudiaron mi caso y, con 22 años, me lancé a esa operación. Pasé 18 meses de recuperación y, por suerte, todo fue bien. Con el alta definitiva pude volver a jugar. Por desgracia, en un partido contra el Madrid, a las dos carreras me bloqueé: no sentía controlar mis latidos. Por suerte, he logrado convivir con ello".

Prevención, toda la del mundo; excusas, ninguna

Sus 50 kilómetros en bicicleta adaptada son la prueba de cada paciente y persona tiene un camino propio sobre el que trabajan en Metropolitan Sport Club, como explicó Elena Pareja. Nadie está solo. Esa es la idea que mueve a firmas como Sobi, tal y como ilustró Reyes Calzada en un coloquio imprescindible sobre las enfermedades raras. Una misión de mejora constante que también encarna GSK y para la que hay mil maneras de contribuir. Todas igual de necesarias: desde el Tris-tras de Boticaria García y Javier Butragueño hasta la eminencia preventiva del Dr. Brugada.

No hay peso que no soporte Loida Zabala "Es muy difícil, emocionalmente, no poder entrenar cuando estás tan ligada al deporte. Cuando me quitaron nueve tumores y volví a entrenar, fui muy feliz: conseguí llegar a los Juegos Olímpicos de París, algo que parecía imposible. Con 11 años tuve una inflamación medular. Mi familia lo pasó muy mal; yo estaba en la cama del hospital, aburrida y sin poder comer. Varios meses después me trasladaron al hospital de Toledo y me hicieron una silla de ruedas especial, algo increíble. Cuando haces algo con un objetivo, lo cumplas o no, siempre vas a sacar cosas positivas del proceso. París fueron los Juegos en los que quedé última… y lloré de felicidad. Ya estoy pensando en Los Ángeles 2028".

Un equipo de élite que dejó bajó mínimos la resistencia a dar un buen paseo, tener una buena nutrición o cuidar, tanto a uno como el resto, con cuidado y confianza, “porque moverse es vivir”. Así rezó la máxima de un encuentro que va más allá de un acto físico. Es la voluntad del pensamiento de pararse a pensar y escuchar a voces autorizadas como las que se reunieron en un Foro Deporte y Salud al que José Manuel Uribes, presidente del CSD, agradeció poner en el centro del debate el propio sentido de la vida.

Joan Vehils, director de SPORT; José Manuel Uribes, presidente del CSD; y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica en el Foro Deporte y Salud de SPORT. / ALBA PACHECO

Porque, como razonó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, a nadie le gusta ponerse las zapatillas en día de frío y lluvia. Pero no hay nadie que después de hacerlo no sienta una satisfacción inmensa como la que dejó un diálogo colectivo de alto nivel que marca las líneas maestras del futuro del bienestar físico y emocional. Y esto es solo el comienzo.