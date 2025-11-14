El Foro Deporte y Salud reúne en Madrid a expertos para abordar los grandes retos del bienestar

El próximo 4 de diciembre, a las 10:00h, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogerá una nueva edición del Foro Deporte y Salud, una iniciativa impulsada por Diario SPORT destinada a abrir conversaciones necesarias sobre bienestar, prevención, deporte y calidad de vida.

La jornada estará presentada y conducida por Blanca Sánchez, periodista de Diario SPORT, quien guiará un programa repleto de voces referentes del ámbito médico, deportivo y social. Un evento pensado para informar, inspirar y generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidarnos… y de movernos.