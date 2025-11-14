Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Foro Deporte y Salud reúne en Madrid a expertos para abordar los grandes retos del bienestar

Diario SPORT celebra una jornada única dedicada a la prevención, el movimiento y la mejora de la calidad de vida

Un encuentro para poner el cuerpo y la vida en el centro

SPORT.es

El próximo 4 de diciembre, a las 10:00h, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogerá una nueva edición del Foro Deporte y Salud, una iniciativa impulsada por Diario SPORT destinada a abrir conversaciones necesarias sobre bienestar, prevención, deporte y calidad de vida.

La jornada estará presentada y conducida por Blanca Sánchez, periodista de Diario SPORT, quien guiará un programa repleto de voces referentes del ámbito médico, deportivo y social. Un evento pensado para informar, inspirar y generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidarnos… y de movernos.

Un programa para entender, aprender y transformar

A lo largo de la mañana, el Foro reunirá diálogos, ponencias y mesas redondas que abordarán, desde diferentes ángulos, los retos más urgentes relacionados con nuestra salud.

  • Diálogo: “El sedentarismo, el enemigo a batir”
  • Diálogo: “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer”
  • Diálogo: “MoviMMiento que transforma”
  • Ponencia: “Cuando el corazón se detiene sin avisar”
  • Diálogo: “Adelántate a la jugada más importante de tu vida”
  • Diálogo: “Enfermedades Raras, Historias Visibles”
  • Mesa redonda: “Alimenta tu vida, potencia tu rendimiento”
  • Diálogo: “El deporte como motor de vida”
