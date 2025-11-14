El Foro Deporte y Salud reúne en Madrid a expertos para abordar los grandes retos del bienestar
Diario SPORT celebra una jornada única dedicada a la prevención, el movimiento y la mejora de la calidad de vida
El próximo 4 de diciembre, a las 10:00h, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogerá una nueva edición del Foro Deporte y Salud, una iniciativa impulsada por Diario SPORT destinada a abrir conversaciones necesarias sobre bienestar, prevención, deporte y calidad de vida.
La jornada estará presentada y conducida por Blanca Sánchez, periodista de Diario SPORT, quien guiará un programa repleto de voces referentes del ámbito médico, deportivo y social. Un evento pensado para informar, inspirar y generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidarnos… y de movernos.
Un programa para entender, aprender y transformar
A lo largo de la mañana, el Foro reunirá diálogos, ponencias y mesas redondas que abordarán, desde diferentes ángulos, los retos más urgentes relacionados con nuestra salud.
- Diálogo: “El sedentarismo, el enemigo a batir”
- Diálogo: “Aprendiendo a vivir mejor con el cáncer”
- Diálogo: “MoviMMiento que transforma”
- Ponencia: “Cuando el corazón se detiene sin avisar”
- Diálogo: “Adelántate a la jugada más importante de tu vida”
- Diálogo: “Enfermedades Raras, Historias Visibles”
- Mesa redonda: “Alimenta tu vida, potencia tu rendimiento”
- Diálogo: “El deporte como motor de vida”
