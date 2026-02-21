Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BOXEO

¡Floyd Mayweather anuncia su regreso... con casi 49 años!

'Money' Mayweather sale del retiro nueve años después de colgar los guantes con un balance perfecto de 50-0

Floyd Mayweather anuncia su regreso nueve años después de colgar los guantes

Floyd Mayweather anuncia su regreso nueve años después de colgar los guantes / X

EFE

Floyd Mayweather, leyenda del boxeo y campeón del mundo en cinco divisiones, anunció este viernes su regreso a las peleas profesionales, después de retirarse en 2017 con un balance perfecto de 50-0.

'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó en un comunicado recogido por la cadena 'ESPN' de que volverá a las peleas después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la primavera de este año.

"Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento", aseguró Mayweather.

El boxeador estadounidense volverá a las peleas junto a su socio global de medios 0CSI Sports/FIGHT SPORTS'. Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contrra John Gotti III en Ciudad de México.

