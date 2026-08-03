Un flojo quinto salto deja sin opciones de medalla a Cortés y a Liñán en París

La cuarta medalla del lunes para España en los Europeos de Natación de París se quedó en el tintero, al acabar séptimos Juan Pablo Cortés y Max Liñán en la final masculina de saltos sincronizados desde el trampolín de tres metros, una prueba en la que el primero se colgó la plata hace dos años formando pareja con Nicolás García.

En una final con muchísimo nivel que dominaron los alemanes Lou Massenberg (sexto en 2024) y el joven debutante Jonathan Schauer (21 años). Los germanos no fallaron en ninguno de sus seis saltos y se colgaron el oro con una puntuación inalcanzable para sus rivales (423,84 puntos). De hecho, en la pasada edición reinaron los franceses con 404,52.

En su regreso a una competición continental tras el veto de cuatro años por el conflicto bélico con Ucrania, Rusia se colgó una plata de enorme valor con el veterano multimedallista Evgeny Kuznetsov y Nikita Shleikher con 408,99 puntos. Sus opciones de oro murieron al saldar sus dos saltos con dificultad de 3,4 con tan solo 73,44 y 76,50 puntos. Sin bandera ni himno, la plata contará como 'Atletas Neutrales B (NAB).

Lou Massenberg y Jonathan Schauer lograron una victoria incontestable / EFE

La pareja española mantuvo sus opciones de subir al escalón más bajo del podio prácticamente hasta el final. Cortés y Liñán se situaron quintos tras un notable tercer salto con 3,4 de dificultad (70,38). Sin embargo, la clave estuvo en el quinto intento, en el que el madrileño Cortés y el emergente barcelonés Liñán habían depositado buena parte de sus opciones.

Con cuatro mortales y medio hacia adelante y 3,8 de dificultad, todo lo que no fuese superar los 80 puntos los dejaba sin opciones. La ejecución fue notable, pero no hubo sincronización y uno de los dos aterrizajes fue pasado, lo que provocó que salpicase mucha agua. Y eso no lo perdonan los jueces.

Tanto, que incluso se computó un 4,0 y se quedaron en 70,68. Ya sin opciones de medalla, el dúo español tampoco brilló en el sexto salto y terminó séptimo con 361,62 puntos, a casi 25 puntos de una Italia que desbancó a Gran Bretaña del podio con un sensacional último intento de Stefano Belotti y Matteo Santoro por tan solo 0,48 (386,07).

Los rusos Kuznetsov y Shleikher se colgaron la plata como neutrales / EFE

De todas formas, España aún mantiene una posibilidad de medalla este lunes en la final femenina de plataforma desde 10 metros con doble presencia. La hispanovenezolana Valeria Antolino acabó décima en las preliminares matinales, mientras que la joven madrileña Ana Carvajal fue primera y aspirará al máximo desde las 21.00 horas.

A sus 19 años (cumplirá 20 el 3 de septiembre), la saltadora de Villanueva de la Cañada aspira a lograr un histórico 'doblete', ya que hace dos años dio la gran sorpresa al colgarse el oro en esta prueba en los Europeos de Belgrado, donde también fue oro en saltos sincronizados de 10 metros junto a Carlos Carvajal y plata precisamente con Valeria Antolino en dúos femeninos.