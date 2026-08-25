Flex Lewis, leyenda del culturismo: "Nunca hago trampa, nunca falto a los entrenamientos y nunca he faltado a una sesión de cardio en todos estos años"

El mundo del culturismo tiene a un buen puñado de competidores legendarios y uno de estos es definitivamente Flex Lewis. El culturista nacido en Gales se construyó una trayectoria de ensueño en Estados Unidos. Ahora, es posible conocer más de su historia.

Así es cómo Flex Lewis se convirtió en una leyenda del culturismo

Uno de los puntos más interesantes sobre la vida de Lewis es que antes de dedicarse al culturismo practicaba dos deportes con asiduidad: gimnasia y rugby. Ambas disciplinas le permitieron desarrollar desde muy joven una base física que acabaría encajando a la perfección con el culturismo.

Asimismo, lo cierto es que el inicio de Lewis en el mundo del culturismo no pudo ser más casual. Tanto es así, que la primera competición que ganó se debió a una promesa: le iban a regalar una membresía anual para el gimnasio al que iba habitualmente.

Fue el mismo propietario del gimnasio el que se lo propuso, lo que acabó derivando en la participación y victoria de Lewis en la competición Mr. Wales. A su vez, fue precisamente ahí donde conoció a Neil Hill, quien se convertiría en su entrenador durante muchos años.

Un tiempo más tarde, su entrenador le propuso que participara en una competición de halterofilia, la cual acabó ganando. En aquel entonces Lewis tenía solo 21 años, y fue la primera vez que las imágenes de su espectacular físico empezaron a circular por Internet.

Tanto viajaron esas imágenes que cayeron en manos del famoso Gold's Gym de Estados Unidos. El mismo gimnasio le ofreció a Lewis viajar a Estados Unidos. El joven Lewis aceptó, y ahí fue cuando su historia en el culturismo empezó a tomar forma.

Las primeras experiencias de Lewis en Estados Unidos fueron surrealistas: acudió a cenas en las que estaban presentes personalidades como Hulk Hogan y Jean-Claude Van Damme, figuras que destacaron por tener físicos increíblemente trabajados.

Resultados y ganadores del Mr Olympia 2025 / @whoisthebestbb

Una parte importante de su éxito se explica por una disciplina casi obsesiva. Lewis siempre entendió el culturismo como un trabajo: podía haber días en los que no tuviera ninguna gana de entrenar, pero eso no significaba que pudiera faltar. Durante años asegura que no se saltó entrenamientos ni sesiones de cardio, e incluso lesionado buscaba formas de adaptar sus rutinas.

Lewis también explicó que empezó a plantear cómo sería su vida fuera del culturismo, y tiene algo claro: estará alejado de los rodajes. Por sorprendente que sea asegura que grabó algunos contenidos en los que estuvo presente Paris Hilton. Pero fue algo que, en general, le aburrió mucho.

Dicho esto, de lo que sí está contento es de inversiones que fue realizando y que le permitieron generar un dinero mediante el que asegurarse una estabilidad económica a largo plazo. Porque Lewis no solo tuvo disciplina para construir uno de los mejores físicos de su generación: también supo utilizar el dinero que ganó para construir una estabilidad económica más allá del culturismo.