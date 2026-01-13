Los ‘Fireballs’ españoles ya se preparan con un ilusionado Sergio García

La nueva campaña del LIV Golf ya se acerca y los equipos ya se encuentran preparando la nueva temporada en Florida, como el caso de los ‘Fireballs’, que este año se estrenan con un equipo completamente español después de la incoporación de Luis Masaveu en lugar de Abraham Ancer.

El equipo comandado por Sergio García, uno de los lideres del LIV Golf, contará con un equipo con jóvenes jugadores pero cargados de talento, y algunas ya con victorias como el caso de Jose Luis Ballester y David Puig.

El barcelonés ya dejó la preparación de la nueva temporada del LIV para iniciar el año jugando en el DP European Tour, y lo hará a partir del jueves en el Dubai Invitational, torneo sin corte en el que participan los mejores jugadores del primer circuito europeo y los ganadores en esta nueva campaña como el barcelonés.

David Puig aparca el LIV por unos dias para desplazarse a Dubai y jugar dos torneos del DP World Tour / LIV

Trabajo de equipo en Florida

Aunque antes de partir hacia Dubai, el equipo ha estado trabajando en Florida, y con un Sergio García que se siente “revitalizado” al lado de tanto talento español alrededor y está convencido que este año va a ser muy especial para estos ‘Fireballs’ que incluso podrían cambiar de denominación.

El castellonense, campeón individual en Hong Kong 2025 y líder del grupo, destacó la importancia de cumplir un proyecto que llevaba años en mente. “Para mí es un honor y un placer poder tener un equipo totalmente español. Era mi idea desde el principio, pero no es fácil de conseguir, no solo por el potencial como jugadores, sino también por las personas que son”, dijo el castellonense en declaraciones recogidas por OpenGolf.

García subrayó la juventud y el talento de sus compañeros. “Este año tengo tres jabatos aquí que son espectaculares y, sobre todo, tremendas personas. “Vamos a disfrutarlo mucho. Estoy muy orgulloso de ello”. Tras una exitosa temporada pasada, marcada por tres victorias consecutivas por equipos y su triunfo individual en Hong Kong, confía en que 2026 traerá nuevos momentos destacados. “Estoy seguro de que va a ser un año bonito, con momentos muy buenos; y en los menos buenos nos apoyaremos para salir adelante”.

Sergio García se mostró ilusionado con la nueva temporada y con tres jóvenes españoles que darán que hablar / LIV

Identidad española para el LIV

La identidad nacional del equipo es clave para acercarse a la afición. “Sin ninguna duda es algo que se intenta. No se puede conseguir en todos los equipos, pero da identidad y personalidad. Para nosotros, siendo todos españoles, es algo especial y bonito”; añadió García, que espera que esto refuerce el apoyo de los aficionados, especialmente en España.

El castellonense reconoció que están pensando en un nombre más representativo de España, aunque todavía lo están pensando. “Es algo en lo que estamos trabajando, pero todavía no está hecho. Es una posibilidad que estamos mirando, pero por ahora seguimos siendo los Fireballs”.

Con la renovación de su contrato por cuatro años más, Sergio García afronta la temporada 2026 con ilusión y determinación. “Estos tres chavalines me mantienen joven y me empujan a seguir mejorando, que es lo más importante”, aseguró el de Borriol.