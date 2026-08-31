Finaliza la 2ª parada de las Iberdrola Skate Series en Cambrils con máxima expectación

Cambrils ha puesto este fin de semana el broche final después de tres días de competición a la segunda parada del Campeonato de España de Vert, integrada en las Iberdrola Skate Series 2026, con un auténtico éxito tanto deportivo como de público. Durante las tres jornadas de competición, 250 personas llenaron la grada del recinto, mientras que numerosas personas se congregaron en el exterior del Parc del Pescador para seguir de cerca la competición y disfrutar de los mejores trucos de los riders.

Tras los entrenamientos oficiales del viernes, la competición vivió el sábado una intensa jornada de semifinales y del espectacular Highest Air, antes de alcanzar este domingo su gran desenlace con las finales absolutas de skateboarding y roller freestyle. El público respondió durante todo el fin de semana y convirtió el entorno del Parc del Pescador en un auténtico punto de encuentro para los aficionados al deporte urbano.

En skateboarding, el estadounidense Jojo Jones confirmó su condición de favorito y se alzó con la victoria en la categoría absoluta masculina. El podio lo completaron Hodei Alcorta, en segunda posición, y Niko Fierro, tercero.

En la categoría absoluta femenina, la victoria fue para Hegoa Zabalburu, que encabezó un podio completado por Grusha Reyna, segunda, y la brasileña Leticia Gonçalves, tercera.

En roller freestyle, Álex Fernández, actual campeón nacional de Vert, volvió a demostrar su gran nivel para hacerse con la primera posición en la categoría absoluta masculina. Joel Martínez terminó segundo, mientras que el francés Anthony Avella completó el podio.

Por su parte, en la categoría absoluta femenina, Huma Hijdra se proclamó vencedora, acompañada en el podio por Carla Martín, segunda, y la suiza Dania Jana, tercera.

Uno de los momentos más espectaculares del fin de semana llegó con la disputa del Highest Air, una de las grandes novedades y atractivos de la competición, en la que los riders tuvieron que demostrar su capacidad para alcanzar la mayor altura posible sobre el pipe. En skateboarding, Jojo Jones se llevó la victoria masculina llegando hasta los 2,85 metros de altitud, mientras que Leticia Gonçalves fue la ganadora en categoría femenina con 1,55 metros.

La segunda parada de las Iberdrola Skate Series en modalidad Vert ha convertido durante estos días a Cambrils en uno de los grandes puntos de encuentro del deporte urbano, combinando competición, espectáculo y actividades abiertas al público. El evento, organizado por la Real Federación Española de Patinaje con el apoyo del Ajuntament de Cambrils, ha permitido disfrutar de algunos de los mejores especialistas de vert en un entorno único.

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Con esta segunda parada, las Iberdrola Skate Series 2026 continúan consolidándose como uno de los grandes escaparates del skateboarding y el roller freestyle en España, acercando estas disciplinas al público y ofreciendo a los deportistas un escenario de primer nivel para competir y seguir creciendo. La Final de la modalidad Vert se disputará en Lloret de Mar entre el 18 y 20 de septiembre.