La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

Minuto 1 (0-0) Intenciones claras en los dos equipos: España quiere construir con calma, mientras que las locales quieren buscar el juego directo

Minuto 1 (0-0) ¡Arranca el primer asalto de la gran final de la UEFA Nations League! Primera posesión para las locales

Turno para el himno de Alemania... España buscará repetir título de Nations League. ¡Primer asalto a punto de empezar!

¡Suena el himno de España en Alemania!

¡Las jugadoras, a punto de saltar al terreno de juego! ¡Esto arranca en nada!

¡Menos de 10 minutos para que arranque la ida de la gran final!

Claudia Pina es la máxima goleadora de esta edición de la Nations League con seis tantos y dos asistencias. Alexia Putellas y Schuller la siguen de cerca con cinco.

Hace bastante frío en Kaiserlautern y hay posibilidades de lluvia durante el encuentro.

Los caminos a la final Las locales se clasificaron a la final tras ganar 1-0 a Francia en casa y sacar un empate en la vuelta. Por su parte España pasó por encima de Suecia en las semis.