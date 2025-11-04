La Final de la Escuela del DP World Tour, la esperanza para 14 españoles en Tarragona

Hasta 14 profesionales españoles tomarán parte, a partir del jueves, en la Final de la Escuela de Calificación del DP World Tour, la última oportunidad para ‘cazar’ una de las 20 tarjetas de juego que darán derecho a competir la próxima temporada en el principal circuito europeo.

Una opción a la que se agarran los jugadores españoles y que arrancará en el resort tarraconense de INFINITUM, en la que se disputarán primero cuatro rondas de juego, dos en el recorrido Lakes y otras dos, en el Hills, y para las dos rondas finales, solo accederán los 70 primeros clasificados.

Para el torneo final en Tarragona, se ganaron el billete ocho jugadores procedentes de la segunda fase, Joseba Torres, Javier Barcos, Albert Boneta, Pablo Ereño, Javier Calles, Luis Masaveu, Santi Tarrio y Scott Fernández.

Classificados directos

Además de estos profesionales, que tuvieron que disputar esta segunda fase, han accedido directamente a la final Alfredo García Heredia, Adri Arnaus, Victor Pastor y Gonzalo Fernández-Castaño. Arnaus y Pastot llegan de la Grand Final del Hotel Planner Tour donde no lograron sacar la tarjeta a través del segundo circuito europeo.

Arnaus no pudo lograr la tarjeta en la final del HotelPlanner y lo intentará en la Final de la Escuela, en INFINITUM Golf, en Tarragona / HP

Mientras el DP World Tour llega a sus play-offs en Abu Dhabi, el drama se instala en Tarragona donde los jugadores buscarán sus derechos de juego de cara al 2026, y tan solo 20 afortunados tendrán la suerte de poder competir en el mejor circuito europeo.

Ocho españoles pueden optar al LIV Golf

El LIV Golf anunció los nuevos criterios de clasificación para poder jugar en el circuito saudí en 2026, y según esos nuevos baremos, hasta ocho españoles podrían optar a una de las plazas para el próximo año

A la primera ronda de la Escuela podrían entrar Pablo Ereño, como integrante del equipo internacional de la Arnold Palmer Cup 2025, Jorge Campillo, en su condición de top 300 de la clasificación mundial que elabora Data Golf Rankings y Rafa Cabrera Bello, por la misma circunstancia que Campillo

Ángel Ayora es uno de los jugadores españoles que podría probar suerte en el LIV, aunque piensa más en el PGA Tour / DWTP

Entrarían directamente a la segunda ronda de la Escuela de la liga saudí cinco de los nuestros: Eugenio Chacarra, Alex del Rey, Nacho Elvira y Ángel Hidalgo, como ganadores de torneos en el DP World Tour en 2024 y 2025, así como Ángel Ayora, al estar entre los 150 primeros del Data Golf Ranking, concretamente figura en el puesto 91º.