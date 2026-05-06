Final 8 de hockey patines 2026: horarios, partidos de Barça, Liceo y Reus y dónde ver por TV en directo en España

El hockey patines europeo tiene una cita ineludible en Portugal. Coimbra se convertirá en el epicentro del hockey patines europeo del 6 al 10 de mayo con la disputa conjunta de las fases finales masculina y femenina de la WSE Champions League. Una semana de alta tensión, grandes encuentros y máximo nivel continental que arranca este miércoles.

El Pabellón Multideportivo Dr. Mário Mexia acogerá por primera vez en un mismo escenario la Final Eight masculina y la Final Four femenina, reuniendo a los mejores clubes del continente en una cita histórica. Un formato inédito que demuestra que este deporte no para de crecer.

La última jornada de la fase de grupos confirmó la presencia de tres equipos españoles en la Final Eight de Coimbra: Barça, Hockey Club Liceo y Reus Deportiu Brasilia. La cifra habla por sí sola del nivel del hockey patines español en Europa.

En el Grupo A, el Barça cerró la fase regular en segunda posición con 23 puntos, diez más que los de Reus, que terminaron en cuarta posición. En el Grupo B, el Hockey Club Liceo logró un empate clave ante el UD Oliveirense Simoldes que, unido a otros resultados, le permitió asegurar su presencia en la Final Eight. El desenlace fue de máxima tensión, con la clasificación decidiéndose prácticamente sobre la bocina, dejando fuera a un competitivo Oliveirense con un gol de Nil Cervera a falta de 44 segundos.

Emparejamientos de cuartos de la Final 8 de hockey patines

Miércoles 6 de mayo: FC Porto – Hockey Club Liceo (20:00 horas CEST)

(20:00 horas CEST) SL Benfica – Reus Deportiu (23:00 horas CEST) Jueves 7 de mayo: Barça – Sporting CP (20:00 horas CEST)

– Sporting CP (20:00 horas CEST) OC Barcelos – Hockey Trissino (23:00 horas CEST)

El Liceo, reciente campeón de la Copa del Rey, se medirá al Porto en el primer duelo ibérico de la ronda. El Reus tendrá enfrente al Benfica, uno de los equipos anfitriones del torneo. Y el Barça, que llega como segundo de grupo, se las verá con el Sporting CP, en un cruce que nadie quería en esta fase.

Horarios de las semifinales y de la final de hockey patines

Viernes 8 de mayo: SL Benfica - Telecable Gijon HC (20:00 horas CEST)

(20:00 horas CEST) CP Vila-Sana Coop d'Ivars - CP Esneca Fraga (22:30 horas CEST) Sábado 9 de mayo: Semifinal 1 masculina (13:00 horas CEST)

Semifinal 2 masculina (17:00 horas CEST) Domingo 10 de mayo: Final femenina (13:00 horas CEST)

Final masculina (19:00 horas CEST)

El palmarés de la competición continental masculina está dominado de forma aplastante por el Barça, con 22 títulos, seguido de Reus Deportiu (8), HC Liceo (6) e Igualada HC (6). El último campeón masculino fue el Óquei Clube de Barcelos, que superó al FC Porto en la final de Matosinhos.

Dónde ver la Final 8 de hockey patines en directo y online desde España

En España, todos los partidos de ambas competiciones se podrán seguir en directo a través de WS Europe TV, la plataforma oficial de retransmisión de World Skate Europe.

En Catalunya, también se podrá seguir en abierto por televisión en el canal Esport3 y de manera online a través de la plataforma 3cat.

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Desde SPORT, te contaremos la participación de los tres equipos catalanes en la Final 8 de hockey patines con el resumen de su participación.