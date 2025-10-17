La Fiesta del Fútbol está de vuelta: clásico, pasión y mucha fiesta

Este domingo 26 de octubre, no veas el Clásico en casa… ¡ven a vivirlo con nosotros en una experiencia única en Barcelona que combina fútbol, música, comida y buen rollo!

Desde las 14:00h hasta las 22:00h, en pleno corazón de la ciudad, SPORT, Tardet y Deleito te invitan a disfrutar del partidazo entre el FC Barcelona y el Real Madrid en un ambiente espectacular: pantalla de cine, DJ en vivo, grupo de rumba, sorteos, photocall, porras, ruleta, plataforma 360º, bingo y muchas sorpresas más.

El evento se celebrará en Club Astoria (C/ París, 193), una ubicación única: el antiguo Cine Astoria, ahora transformado en una hamburguesería increíble, perfecta para disfrutar del Clásico a lo grande.

¿Cómo venir a la fiesta de SPORT, Tardet y Deleito? Entrada completa (desde las 14h): 18€ Incluye comida (hamburguesa + bebida) + acceso a todas las actividades. Entrada general (desde las 15:45h): 10€ Incluye consumición + acceso al partido y a la fiesta postpartido.

Disfruta del último clásico de la temporada con una experiencia única de la mano de Sport y Tardet. ¡Te lo vas a pasar en grande!