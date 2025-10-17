La Fiesta del Fútbol está de vuelta: clásico, pasión y mucha fiesta
Conoce todos los detalles del evento especial que hemos preparado para el último clásico de la temporada en Barcelona
Este domingo 26 de octubre, no veas el Clásico en casa… ¡ven a vivirlo con nosotros en una experiencia única en Barcelona que combina fútbol, música, comida y buen rollo!
Desde las 14:00h hasta las 22:00h, en pleno corazón de la ciudad, SPORT, Tardet y Deleito te invitan a disfrutar del partidazo entre el FC Barcelona y el Real Madrid en un ambiente espectacular: pantalla de cine, DJ en vivo, grupo de rumba, sorteos, photocall, porras, ruleta, plataforma 360º, bingo y muchas sorpresas más.
El evento se celebrará en Club Astoria (C/ París, 193), una ubicación única: el antiguo Cine Astoria, ahora transformado en una hamburguesería increíble, perfecta para disfrutar del Clásico a lo grande.
¿Cómo venir a la fiesta de SPORT, Tardet y Deleito?
Entrada completa (desde las 14h): 18€
- Incluye comida (hamburguesa + bebida) + acceso a todas las actividades.
Entrada general (desde las 15:45h): 10€
- Incluye consumición + acceso al partido y a la fiesta postpartido.
Disfruta del último clásico de la temporada con una experiencia única de la mano de Sport y Tardet. ¡Te lo vas a pasar en grande!
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona