El fenómeno viral del Masters de Augusta son los gnomos: stock agotado, 59 dólares por pieza y colas kilométricas

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los aficionados al golf: el Masters de Augusta, reconocido a nivel mundial como uno de los cuatro torneos "majors" del golf profesional masculino. El torneo comenzó hoy en el Augusta National Golf Club, en Georgia, Estados Unidos, y concluirá el 12 de abril.

Es un torneo que destaca por sus tradiciones. Conscientes de ello, los organizadores ponen a la venta objetos como camisetas, gorras, polos y llaveros, que pueden llegar a generar más de 70 millones de dólares en ventas. Al igual que el año pasado, el objeto más demandado es un gnomo.

El medio de comunicación 'Front Office Sports' contactó con un empleado del torneo, quien les aseguró de primera mano que "la gente se pone en fila pensando que van a conseguir un gnomo, pero se agotan en la primera hora".

Se estima que hay un total de 1,000 gnomos del Masters disponibles cada día del torneo, distribuidos entre las tiendas del norte y del sur del complejo. Cada gnomo tiene un precio de 59.50 dólares, lo que equivale a unos 51 euros, siendo 10 dólares más caro que el año pasado.

Sin embargo, solo se puede adquirir uno por persona. A pesar de esto, los empleados de la tienda de golf apenas logran mantenerse al día con el reabastecimiento, ya que la oferta limitada se agota rápidamente de los estantes.

Es el décimo año desde que se lanzaron los gnomos del Masters y ya empiezan a escucharse rumores de que podría ser el último, según señala 'Front Office Sports'. Por ello, los amantes del golf y los coleccionistas se han lanzado con entusiasmo a conseguir uno.

Fred Ridley, presidente de Augusta National, fue preguntado sobre el posible fin de la venta de gnomos en su conferencia de prensa anual. "He estado preguntando eso durante varios años, y no me dan la respuesta", señaló.

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No obstante, no es el único souvenir relacionado con los gnomos, ya que también se fabrican camisetas con su imagen.