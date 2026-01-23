La Festa de l’Esport Català reconocerá a los mejores del deporte catalán
El Auditorio del CaixaForum acogerá este lunes la gran noche del deporte catalán, que podrá seguirse en directo a través de la web de SPORT y de Esport3, con premios a deportistas, equipos y entidades más destacados del año
La Festa de l’Esport Català celebrará el próximo lunes 26 de enero una nueva edición de su gala anual, una cita ya consolidada como el gran punto de encuentro del ecosistema deportivo catalán. El acto tendrá lugar en el Auditorio del CaixaForum a partir de las 20.00 horas y reunirá a deportistas, entrenadores, clubes, federaciones y representantes institucionales en una velada dedicada a poner en valor el talento, el esfuerzo y los valores del deporte.
La gala podrá seguirse en directo a través de la web de SPORT y de las plataformas de Esport3, permitiendo a los aficionados vivir en primera línea la entrega de los galardones. El evento contará con la presencia de los ganadores y ganadoras, así como de una amplia representación de los finalistas de cada categoría, en una celebración que reconoce tanto los éxitos deportivos como el compromiso con el juego limpio y la buena gestión.
Lista completa de premiados de la Festa de l’Esport Català 2026
- Premio al mejor deportista catalán: Kilian Jornet (Alpinismo)
- Premio a la mejor deportista catalana: Iris Tió (Natación artística)
- Premio al deportista con mayor proyección masculino: Joan Garcia (Fútbol)
- Premio a la deportista con mayor proyección femenina: Geila Macià (Escalada)
- Premio al equipo que más éxitos ha dado al deporte catalán: CP Vila-sana (Hockey patines)
- Premio al mejor entrenador: Andrea Fuentes (Natación artística)
- Premio Deportista Legendario 360: Felipe Perrone (Waterpolo)
- Premio al Espíritu Deportivo: Dani Anglada (Vela)
- Premio a la Mejor Gestión Federativa: Federación Catalana de Golf
- Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- ¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- El peligroso discurso de Arbeloa
- El Dinamo de Zagreb va a por Dani Rodriguez
- Toni Freixa: 'Me declaro fan de Arbeloa... parece una tesis doctoral
- "Si Flick no gana la Champions, deberían echarle"
- El exárbitro Xavier Estrada revela cuánto ganaba en Primera División y destapa la verdad detrás de los partidos