La Festa de l’Esport Català reconocerá a los mejores del deporte catalán

La Festa de l’Esport Català celebrará el próximo lunes 26 de enero una nueva edición de su gala anual, una cita ya consolidada como el gran punto de encuentro del ecosistema deportivo catalán. El acto tendrá lugar en el Auditorio del CaixaForum a partir de las 20.00 horas y reunirá a deportistas, entrenadores, clubes, federaciones y representantes institucionales en una velada dedicada a poner en valor el talento, el esfuerzo y los valores del deporte.

La gala podrá seguirse en directo a través de la web de SPORT y de las plataformas de Esport3, permitiendo a los aficionados vivir en primera línea la entrega de los galardones. El evento contará con la presencia de los ganadores y ganadoras, así como de una amplia representación de los finalistas de cada categoría, en una celebración que reconoce tanto los éxitos deportivos como el compromiso con el juego limpio y la buena gestión.

Noticias relacionadas

Lista completa de premiados de la Festa de l’Esport Català 2026