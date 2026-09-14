El fenómeno Kakulov irrumpe en las MMA: “No han visto algo como yo”

Enrique Kakulov lleva prácticamente toda una vida preparándose para un momento que todavía no había llegado. Boxeo, kickboxing, lucha y otras disciplinas han formado parte de una trayectoria que, según explica, siempre tuvo un destino final en su cabeza: las artes marciales mixtas.

Ahora, Kakulov afronta su estreno en MMA ante Christian Berrocal con una seguridad difícil de esconder. El boxeo ha sido durante los últimos años el centro de su carrera, pero insiste en que la lucha nunca desapareció de su formación y reivindica unas raíces georgianas en las que este deporte ha estado presente desde pequeño.

En conversación con SPORT, habla de su salto a la jaula, de su concepción del espectáculo, del plan de disputar este primer combate amateur antes de pasar al profesionalismo y de un debut que tendrá además un componente especialmente personal con su familia y los niños de la Fundación Aladina acompañándolo en Sevilla.

EL SALTO DEFINITIVO A LAS MMA

¿Cómo estás viviendo estas últimas semanas antes de tu debut?

Estoy muy bien, muy contento. La verdad es que nunca había hecho una preparación con tanta felicidad. Me siento muy fresco, me siento bien y ya solo quiero que llegue. Estoy rápido y quiero que el mundo vea ese golpe, ese KO, esa impresión.

Has competido ya en escenarios muy grandes, pero ahora entras en un mundo nuevo. ¿Te da una motivación diferente?

Sí. He peleado en escenarios muy grandes y, gracias a Dios, he dedicado toda mi vida a este deporte y he competido delante de muchísima gente. Pero me gusta cómo suena WOW. Creo que todo el mundo va a hacer “wow”. Siento que voy a encajar muy bien con la promotora y creo que el espectáculo está garantizado. No han visto algo como yo en WOW.

Enrique Kakulov debuta en MMA en WOW Sevilla / instagram

¿Pelear en MMA era algo que siempre habías tenido en la cabeza?

Durante toda mi vida sabía que iba a pelear en MMA sí o sí. Lo que no sabía era si primero iba a hacer una carrera potente en boxeo y después meterme en MMA o cómo lo iba a encarar. En principio, yo me metí en el boxeo para mejorar mi boxeo y después entrar en las MMA. Esa era realmente la idea, el objetivo y el plan que marcó mi padre desde que era niño: preparar el striking muy bien, porque ahí está el espectáculo, y seguir haciendo lucha. Es verdad que durante seis años estuve en la selección española y en ese tiempo prácticamente no toqué las MMA, salvo en vacaciones o cuando tenía algún hueco. Ahora por fin estoy completamente metido, trabajando todos los días el suelo, la lucha y todos los posibles escenarios en los que no pueda tener un control tan grande como el que tengo en striking.

LA LUCHA Y SUS RAÍCES GEORGIANAS

Mucha gente te conoce principalmente por el boxeo, pero la lucha también ha formado parte de tu vida desde pequeño.

La lucha ha tenido un papel muy grande en mi vida. Tuve un entrenador de lucha de Dagestán con el que tengo una relación muy cercana, prácticamente como si fuera de mi familia, y con él aprendí toda la lucha que sé. Después, cuando estaba en el CAR, también iba a clases de lucha, tenía amigos que practicaban y me iban enseñando. Es algo que siempre he tenido presente porque soy georgiano por parte de mis dos padres y en nuestra cultura siempre hemos luchado. Mis tíos saben muchísima lucha porque se han criado con ella. Como aquí los niños juegan al fútbol en el patio, allí están intentando derribarse. Es algo que llevamos dentro.

También llegaste a competir en lucha.

Sí. Cuando llevaba aproximadamente un mes practicando lucha fui al Campeonato de España y conseguí un bronce. Al año siguiente fui plata de España. Pero en aquella época hacía todos los deportes: karate, kickboxing, boxeo, lucha, suelo... Me podía coincidir un Campeonato de España de kickboxing con uno de lucha y otro de karate y tenía que decidir a cuál ir. Siempre ha estado la lucha presente durante mi carrera.

“QUERÍA SENTIR LO QUE ERA ENTRAR EN UNA JAULA”

Con todo el recorrido que tienes en boxeo, ¿qué te empuja ahora a dar este paso?

Sabía que sí o sí tenía que sentir lo que era entrar en una jaula. Quiero entrar en una jaula, sentirme libre de golpear en el suelo y de golpear con todo mi cuerpo. Era algo que quería hacer. En kickboxing he conseguido un bronce mundial, mis patadas son muy buenas y en boxeo he competido a nivel mundial. Soy una persona que podría hacer una carrera en boxeo y aspirar a mucho con lo que ya sé, pero quiero ser un peleador completo. Quiero pelear en boxeo, quiero pelear en MMA y en todo lo que se vaya proponiendo.

¿Qué diferencias has encontrado al preparar por primera vez un combate concreto de MMA?

Yo siempre había hecho torneos. Iba a un Europeo o a un Mundial y muchas veces no sabías contra quién te iba a tocar. Cuando llegas a absoluta ya tienes más estudiados a los rivales, pero aun así hay muchísima estrategia. Ahora tengo un solo rival, he podido ver sus combates y analizar de qué manera entrar y cómo llevarme la victoria. En ese sentido la preparación ha sido hasta más sencilla: no he tenido que preparar diez mil cosas, sino diez cosas bien hechas. Quiero hacer un combate magistral, táctico y técnico. No quiero que se vean dos brutos peleando. Quiero que se vea espectáculo de verdad y que se entienda que esto requiere un planteamiento y hacer las cosas muy bien.

“VOY MUCHOS PASOS POR DELANTE”

Cuando entrenas MMA, ¿qué ventajas notas gracias a todo el bagaje que traes?

Noto que voy muchos pasos por delante. También siento que aprendo muy rápido, soy una esponja. Estoy acostumbrado al alto rendimiento y todos mis entrenamientos de los últimos años han sido al máximo nivel de exigencia. Hay entrenamientos en los que veo que la gente se ahoga y pienso: “¿Qué está pasando? ¿De verdad eres peleador profesional?”. Ahí noto la diferencia. También en la actitud. He sufrido muchísimo y mi capacidad de sufrimiento es muy grande. Cuando llegamos a esos momentos en los que parece que todo se está acabando, yo puedo sacarte una sonrisa, sacar la lengua y decirte: “Vamos, ven, sigue”. A veces siento que en MMA hay gente que se rinde antes incluso de perder. Ahí está una de las diferencias.

“SOMOS ARTISTAS MARCIALES”

También tienes muy presente la importancia del espectáculo y de construir una figura fuera de la jaula.

Es algo que he trabajado durante toda mi vida porque mi padre siempre me lo ha dicho. Hay gente muy, muy buena dentro de su gimnasio, pero nadie la conoce ni sabe quién es. Es importante que te vean para poder demostrar el arte que tienes para enseñar. Somos artistas marciales y lo que tenemos que hacer es arte. No tenemos que ser dos borregos peleando y hacer un combate aburrido. Yo soy un peleador táctico y gano con la cabeza. Eso es lo que siempre me ha dicho mi padre. Y además de los combates he trabajado mucho las redes sociales para que se me conozca, que se me vea y que la gente sepa el espectáculo que voy a dar. Me interesa muchísimo que la gente disfrute del combate y vea un espectáculo de verdad.

¿Cómo definirías tu estilo para alguien que todavía no te haya visto competir?

Diría que mi estilo es rompedor. No voy a dejar trabajar a nadie. Voy a imponer mi estilo al del resto de peleadores y voy a finalizar mis combates rápidamente. Creo que el poder que tengo en las manos todavía no se ha visto en las MMA. La gente no va a querer pelear conmigo arriba, pero no va a tener otra opción. Ahí empieza la presión, aparecen los miedos, las dudas y termina llegando el golpe.

¿Tu base de lucha puede servirte para mantener precisamente la pelea donde más cómodo te encuentras?

Sí. Yo quiero fuego. Quiero dar y no recibir. Vamos a hacerlo de una manera inteligente y con mucha precaución para que no haya fallos. Esto es una carrera que quiero hacer larga, pero a la vez siento que aquello que tengo en mi cabeza está a la vuelta de la esquina.

Kakulov entrenando / INSTAGRAM

UN COMBATE AMATEUR Y DESPUÉS, PROFESIONAL

Has explicado que tu intención es disputar este combate y después pasar al profesionalismo. ¿Por qué quieres quemar tan rápido la etapa amateur?

Primero porque ha sido difícil incluso encontrar un rival amateur. Y, aparte de eso, siento que tengo nivel de sobra. Estoy preparando este combate como si fuera una final de lo más grande que existe. No puedo entrenar más de lo que estoy entrenando. Estoy trabajando con profesionales y con gente muy buena y hay momentos en los que pienso: “¿Por qué estoy haciendo un combate amateur?”. Lo que quería era sentir la jaula y hacer las cosas con cabeza. Tengo muchísimo background y ya he vivido todo tipo de situaciones compitiendo. Por eso siento que después de esto ya es el momento de dar el paso a profesional.

¿Cómo notas tu pegada cuando pasas de los guantes de boxeo a unas guantillas de MMA?

Se siente maravilloso. Es como pensar que, si antes pegaba con dinamita, ahora estoy disparando con un francotirador desde 500 metros. No ven el golpe. Tengo una velocidad en mis movimientos y en mis manos que hace que muchas veces no lo vean, y con unas guantillas esa velocidad todavía se multiplica. Pero eso es cuestión de que lo veáis.

Kakulov trabajando en el ground and pound / INSTAGRAM

CHRISTIAN BERROCAL, PRIMER OBSTÁCULO

¿Cómo habéis analizado a Christian Berrocal para este debut?

Lo he analizado pensando también en lo que yo expongo al mundo. No se ha visto prácticamente nada de mí en lucha y tampoco demasiado en el suelo, más allá de algún vídeo de cuando era niño. Ellos pueden interpretarlo como un punto débil e intentar llevarme ahí. Nosotros hemos trabajado para contrarrestar precisamente eso y después hacer mi trabajo. Si tengo algo extraordinario, ¿por qué no voy a utilizarlo? Quiero dar espectáculo, hacer show, golpear y noquear. De él intento ver principalmente sus debilidades y cómo aprovecharlas.

¿Puede beneficiarte incluso que el rival crea que la lucha es uno de tus puntos débiles?

Sí. Esto es una estrategia de guerra. Si tú ves una debilidad o un hueco por el que entrar, vas a ir ahí. Pero si yo sé que estoy enseñando ese hueco, puedo estar esperándote dentro con 40 armas apuntando. Es estrategia mental. Forma parte de todo el trabajo.

UN WALKOUT MUY ESPECIAL

¿Cómo imaginas ese primer camino hacia la jaula en Sevilla?

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El walkout me hace muchísima ilusión porque voy a salir con los niños de la Fundación Aladina. Me van a acompañar y para mí será muy especial porque los veo todas las semanas y entreno con ellos. Que estén ahí apoyándome significa mucho. También va a venir mi familia. Estoy acostumbrado a competir internacionalmente y normalmente no pueden venir a verme, así que tenerlos allí también me hace mucha ilusión. Quiero que disfruten, que vean lo que voy a hacer y cómo lo hago. Después quiero celebrarlo con ellos y darles un abrazo enorme. Ahora mismo estoy en Madrid y ni siquiera veo a mis padres. Tengo ganas de que llegue el combate también para verlos, subir a la jaula y después poder ir con ellos a comer, cenar y disfrutar juntos.