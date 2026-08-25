Femke Bol y su increíble historia de amor con el 800... ¡nueve de nueve!

Las grandes estrellas mundiales de los 400 metros vallas parecen aburrirse últimamente en su prueba y por ello Karsten Warholm hace apariciones en 400 lisos y en el relevo largo noruego, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone cambió el año pasado las vallas por el liso, su compatriota Rai Benjamin necesita alternar ambas y en el reciente pasado a Angelo Taylor y a Kerron Clement les sucedía tres cuartos de lo mismo.

Nada que ver con el mítico estadounidense Edwin Moses, quien estuvo casi 10 años invicto en las vallas bajas desde septiembre de 1977 hasta junio de 1987. O su verdugo aquel 4 de junio de 1987 en Madrid, su compatriota Danny Harris. Otro detalle curioso lo protagonizó a finales del siglo pasado la británica Sally Gunnell, quien subió de los 100 vallas hasta los 400 vallas para acabar batiendo el récord mundial y colgándose el oro en Barcelona'92.

Sin embargo, la historia de Femke Bol tan solo tiene un precedente cercano en la figura de la polivalente Shawnee Johnson, la atleta zaragozana que empezó en 110 vallas, estuvo a punto de bajar del minuto en 400 metros vallas (1:00.11 en 2007) y, entre lesiones y otras circunstancias, acabó pasándose al 800 con 2:09.33 como mejor marca en 2012.

Lo de la neerlandesa es otro nivel. Casada en febrero con el pertiguista belga Ben Broeders (octavo en los Europeos de Birmingham), Femke Broeders-Bol se colgó el oro en 400 vallas en los dos últimos Mundiales y en los Europeos de Múnich'22 (también reinó en 400 lisos y en 4x400 y Roma'24 (más el 4x400), además de remontadas históricas como en el oro del 4x400 femenino en Budapest'23 o en el del 4x400 mixto en los Juegos de París.

Esta temporada se le presentaba muy propicia por la citada reciente maternidad de la única atleta que ha podido con ella, la 'recordwoman' mundial estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (50.37). "Congrats!", escribió la neerlandesa en Instagram al posar la norteamericana con su pareja y la pequeña Savannah Michelle Levrone. Enseguida se sumaron otros mitos como Allyson Felix, Gabby Thomas, Melissa Jefferson o la tenista Coco Gauff.

Sin embargo, Bol ya había tomado una decisión al regresar de los Mundiales de Tokio con el oro en 400 vallas, la plata en 4x400 mixto y el bronce en 4x400 femeninos: ¡Los 800! La neerlandesa vio que ya había dado el máximo en su prueba fetiche y necesitaba nuevos retos para mantener la pasión por el atletismo. Dicho y hecho. Pasó de puntillas por la pista cubierta y aprovechó el invierno para entrenar 'por encima', con mucha más carga de metros.

Femke Broeders-Bol y Audrey Werro, en Lausana / EFE

La atleta nacida hace 26 años en Amersfoort tenía que explorar un terreno desconocido, el de los últimos 300 metros (en 2023 logró la mejor marca de siempre en 500 metros bajo techo con 1:05.63). Según ha reiterado, era un camino sin retorno y una decisión sin vuelta atrás, con la mente puesta en los Juegos de Los Ángeles'28. Pues bien, ya puede presumir de ser la única atleta de la historia en bajar de dos minutos en sus primeros nueve 800.

Se presentó en 800 bajo techo el 8 en Metz con 1:59.07 (décima mejor marca europea del año) y se 'estrenó' al aire libre el 16 de junio en Ostrava con 1:57.13. A partir de ahí, 1:57.41 en Hengelo cinco días después, 1:55.60 el 28 de junio en la Diamond de París y 1:56.46 el 18 de julio en la de Londres. En los Europeos acreditó 1:59.96 en series, 1:57.46 en 'semis' y 1:55.44 en la final para colgarse el bronce tras Audrey Werro y Keely Hodgkinson.

El pasado viernes estuvo a punto de derrotar a la suiza en Lausana y acabó segunda con 1:55.41, batiendo por 13 centésimas el histórico récord neerlandés de Ellen van Langen que databa de 1992. Y todo ello sin controlar todavía a la perfección la cadencia corporal de su nueva distancia, corriendo aún demasiado recta y sin 'chispa' final, aunque con una longitud de zancada impresionante que recuerda al gran David Rudisha. Si sigue trabajando tan bien la próxima temporada, puede dar otra 'campanada' y... ¿será capaz de hacer las dos vueltas en 51.50? El récord mundial de Jarmila Kratochvilova tiene 43 años de vida y es 1:53.28... Tiempo al tiempo.