VOLEIBOL
La FCVb activa ‘Vòlei Expansió: una ciutat, un club’ per equilibrar el mapa del vòlei català
El projecte busca fer créixer el vòlei de manera més homogènia arreu de Catalunya
El vòlei català creix, però no ho fa per igual a tot arreu. Amb aquesta idea de fons, la Federació Catalana de Voleibol ha presentat, a l'UFEC, el projecte 'Vòlei Expansió: una ciutat, un club', una iniciativa pensada perquè l'actual expansió del voleibol s'estengui de manera més homogènia al conjunt del país.
La proposta posa el focus en un repte clar: convertir el fort creixement que viu actualment el vòlei català en un procés més equilibrat, més estructurat i amb més capacitat d'arrelar en aquells territoris on la seva presència encara és baixa. Des de l'inici del mandat de l'actual Junta Directiva de la FCVb l'any 2008, el vòlei català ha passat de 2.500 a 25.000 llicències el 2026, tot i que aquest creixement no ha estat homogeni i encara hi ha potencial esportiu i social per desenvolupar en molts territoris de Catalunya.
Per fer-ho, el projecte s'articula a partir d'una idea: 'Una ciutat, un club' i es basa en la implicació d'un club de referència a cada territori perquè, amb el suport de la Federació, actuï com a motor del desenvolupament local. La iniciativa vol generar nous nuclis de pràctica, equilibrar la presència del vòlei a Catalunya, crear nous clubs i construir un model de creixement sostenible i replicable.
Durant la presentació, la presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, va remarcar la dimensió d'aquesta iniciativa: "El Vòlei Expansió és un projecte de país, molt ambiciós i sobretot molt estratègic, perquè ens ha de permetre fer créixer el voleibol de manera més homogènia arreu del territori", va afirmar. En aquest sentit, Zamora va defensar que el moment actual exigeix "no deixar-nos portar per modes ni per la casualitat, sinó endreçar el creixement" i treballar perquè l'expansió del vòlei català es faci amb criteri, planificació i implicació dels clubs.
El 'Vòlei Expansió' no parteix de zero, sinó de dues experiències prèvies que la FCVb considera l'embrió del projecte: la impulsada a Lleida amb el Balàfia Vòlei i la desenvolupada a les Terres de l'Ebre amb el CV Roquetes. Aquests precedents han servit per confirmar el plantejament de la Federació: quan hi ha estructura, acompanyament federatiu i un club motor implicat, el creixement arriba. Ara, la voluntat és traslladar aquesta fórmula a altres territoris amb marge real de desenvolupament.
L'anàlisi territorial presentada per la FCVb mostra que la implantació del vòlei a Catalunya continua sent desigual. Per això, el projecte identifica aquelles comarques on ja existeix una base mínima i on una actuació planificada pot tenir més impacte. En aquesta nova fase, la Federació preveu implementar el projecte en quatre noves comarques: el Bages, el Gironès, la Selva i el Tarragonès. Aquestes se sumaran als dos territoris on el projecte ja està en marxa actualment.
L'estudi també identifica el Vallès Oriental i el Vallès Occidental com a territoris amb marge de creixement, tot i que en aquest cas la FCVb preveu impulsar-hi actuacions específiques adaptades a la realitat d'aquestes dues comarques. Aquestes accions s'emmarcaran en l'estratègia general del Vòlei Expansió, però no seguiran el mateix procediment de convocatòria i adjudicació previst per al Bages, el Gironès, la Selva i el Tarragonès.
Maribel Zamora va remarcar que el projecte vol convertir l'actual creixement del vòlei català en un procés més estructurat i amb més capacitat d'arrelar al territori: "El vòlei català viu un moment molt positiu, i ara hem de ser capaços d'acompanyar-lo perquè aquest creixement no es concentri només en determinades zones, sinó que arribi amb més equilibri al conjunt del territori", va assenyalar. La presidenta de la FCVb va afegir que la Federació té "la responsabilitat d'ajudar, de potenciar i de prendre una mica el lideratge" i va defensar que "no pot ser que deixem la responsabilitat del creixement només als nostres clubs".
Zamora també va remarcar que el desplegament d'aquesta iniciativa requereix acompanyament federatiu i recursos per garantir-ne la continuïtat i la capacitat d'incidència al territori. En aquest sentit, la FCVb invertirà 60.000 euros anuals en el finançament dels projectes del 'Vòlei Expansió'.
El projecte entrarà en una nova fase en els pròxims mesos. Al juny, la FCVb obrirà una convocatòria perquè els clubs puguin presentar les seves candidatures i els seus projectes. Un cop valorades, la Federació assignarà les quatre places disponibles, una per comarca. Al setembre començarà el desplegament del 'Vòlei Expansió' a les quatre noves comarques seleccionades, de la mà dels clubs que actuaran com a motor a cada territori. Aquestes quatre noves comarques se sumaran als dos territoris on el projecte ja està actiu.
La presidenta de la FCVb també va avançar que el projecte es presentarà el pròxim 5 de maig a la Comissió d'Esports del Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de traslladar als grups parlamentaris l'evolució del vòlei català i la necessitat d'ordenar-ne el creixement territorial.
Amb el projecte 'Vòlei Expansió: una ciutat, un club', la FCVb fa un pas per ordenar l'actual expansió del vòlei català i convertir-la en un procés més homogeni, més compartit i amb més capacitat d'arrelar arreu del país.
