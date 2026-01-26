Una familia estadounidense borra el último récord mundial de Kipketer

Nacido en Kenia, Wilson Kipketer decidió quedarse en Dinamarca a los 17 años en un intercambio y acabó pasando a la historia como el gran mito de los 800 metros, tanto en pista cubierta como al aire libre. Su figura longilínea, su larguísima zancada y lo poco que estaban sus piernas en contacto con el suelo lo convirtieron en una de las grandes estrellas mundiales del atletismo.

Tres veces campeón universal al aire libre y una bajo techo, a Kipketer tan solo le faltó el oro olímpico que le arrebató en Sidney'00 el tatuado alemán Nils Schumann por seis centésimas y en Atenas'04 la locomotora rusa Yuri Borzakhovski y el sudafricano Mbulaeni Mulaudzi (se quedó a 20 centésimas del título).

El danés de adopción era tan bueno marcando el ritmo como con liebre. Así, en 1997 destrozó el récord mundial en pista cubierta de su compatriota Paul Ereng (de 1:44.84 a 1:42.67) e igualó el de aire libre de Sebastian Coe (actual presidente de World Athletics) con 1:41.73 para dejarlo primero en 1:41.24 y después en 1:41.11.

Ese último registro estuvo vigente hasta que otro keniano como David Rudisha convirtió el 800 al aire libre en dos 400 en el año 2000 para detener el crono en 1:40.91. Sin embargo, el de pista cubierta ha seguido vivo durante casi 30 años hasta que la 'familia Hoey' se lo arrebató el sábado en Boston.

Nacido en las afueras de Filadelfia, Josh Hoey (26 años) ya demostró el año pasado su talento en la pista corta de 200 metros con un excepcional registro de 1:43.24 para liderar el ranking del año por casi un segundo. En el Mundial bajo techo de Nanking demostró que también brilla en competiciones al colgarse el oro por delante del belga Crestan y del hispanohondureño Elvin José Canales.

Sin embargo, una primera vuelta loca en los Trials de Estados Unidos (49.29) acabó descabalgándolo a la cuarta plaza tras Bryce Hoppel, Cooper Lutkenhaus y Donavan Brazier, por lo que no estuvo en el Mundial de Tokio en un 2025 que cerró con el cuarto mejor registro (1:42.01) tras el keniano Emmanuel Wanyonyi, el argelino Djamel Sedjati y el canadiense de origen keniano Marco Arop.

Josh Hoey, tras batir el récord mundial de 800 bajo techo / WORLD ATHLETICS

El pasado sábado, el New Balance Indoor Grand Prix de Boston vio el 800 más rápido de la historia en un asunto de familia. Josh Hoey venía de arrebatar a su compatriota Donavan Brazier el récord universal de 600 metros (de 1:13.77 a 1:12.84 a 24.28 la vuelta). Esta vez contó con la ayuda de su hermano mayor Jaxson como liebre.

Jaxson Hoey cubrió el 200 en 24.62 y el 400 en 50.02 para vivir las dos últimas vueltas con una mezcla perfecta de emoción y de nervios mientras animaba a su hermano. Josh Hoey pasó al tañido de la campana en 1:16.19 y acabó en 1:42.50 para fundirse en un abrazo con su hermano. ¡Había batido el récord de Kipketer!

"He entrenado muy fuerte para esto y ya lo había demostrado con el récord de 600. Gracias a todos por el apoyo y, sobre todo, a mi hermano. Me he centrado en ir lo más rápido posible y lo he conseguido", dijo Josh. "Mi sensación se resume con una palabra: orgullo", explicó emocionado Jaxson. Lo siguiente será el Mundial bajo techo de Totun (Polonia), donde defiende el título.