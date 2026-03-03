“Nos faltan mujeres en el golf, muchas no ven los grandes beneficios que aporta”

¿Cuándo llegaste a presidir este club de golf?

Llegué a la presidencia de Golf Vallromanes en 2025 y teóricamente me restan dos años más en el cargo. Entré en un momento difícil. La externalización nos costó unas pérdidas importantes, de masa social, porque el campo se deterioró y creó un problema en la masa social porque el campo no estaba en condiciones.

¿Hubo elecciones o entraste de manera directa?

El gerente sufrió una depresión y con los problemas del campo, yo tenía en ese momento tres meses libres, porque arrancaba mi trabajo de control de calidad en febrero con el Ministerio de Economía y Hacienda y me ofrecí para ayudar con la única condición de no cobrar. El presidente me hizo entrar como tesorera. Estuve un año, y cuando el presidente lo quiso dejar, entre la Junta no salía un candidato, aunque al final, fue casi por aclamación.

¿Entonces el presidente no te lo ofreció, quizá porque eras una mujer?

Pues podría ser. La verdad es que no lo pensó en ese momento. Buscaban a otra persona, y el candidato no quiso, y se quedó como vicepresidente, y la Junta me lo ofreció a mi. En el segundo mandato sí hubo elecciones, y las gané con mucha claridad. Yo siempre hablo del equipo que tengo, y hemos pasado todos los problemas como equipo.

La presidenta de Golf Vallromanes es una jugadora apasionada, aunque también se debe a regir un club, que no resulta fácil / SPORT

"Soy adicta al trabajo"

¿Te ha gustado llevar las riendas de un club con tanta historia?

Me ha gustado mucho. Quizá soy adicta al trabajo, y cuando dejé mi trabajo como auditora y control de calidad, que eran 41 años, necesitaba seguir en acción.

¿Como ejecutiva, se puede llevar un club igual que una empresa?

Si. Cada día que llego al club sé lo que ha pasado, en todas las áreas del club. Tengo unas herramientas de control que me permiten llevar el club al día.

¿Cuantas socias tenéis en el club?

Somos pocas, alrededor del 30%. Antes teníamos familias enteras, y ahora no. Creo que antes era más equitativo. Y creo que muy pocos clubs deben llegar al 30 %.

Más mujeres, asignatura pendiente

¿Tener más mujeres en el golf es la gran asignatura pendiente de este deporte?

Sin duda. Ves que el sedentarismo es el primer deporte de la mujer. La natación también le gusta. A partir de los 40 hasta los 60, el running es el primer deporte. Por edades, todo el mundo busca un deporte sostenible en el tiempo. Y lo raro es que no hayan más mujeres en el golf porque te permite disfrutarlo durante toda la vida. Si no hay mujeres, no hay niños, y tampoco licencias Si la mujer no juega, es muy difícil que el golf crezca.

Sabaté atiende a una socia del club durante la entrevista. Siempre tiene la puerta abierta a recibir comentarios de sus socios / SPORT

¿Es más importante que juegue la madre que el padre?

Si, aunque la madre las trae, pero no juegan. Las jóvenes se decantan por otros deportes como el paddle, que invierten menos tiempo. Ahora también juegan al fútbol.

¿Cómo se puede revertir esa situación?

Entendiendo lo que significa el golf. Se trata de un deporte donde el 80% es mental, de estrategia, de confianza, usas la mente un montón...esas características le divierten a la mujer ejecutiva. Viene aquí y descansa, puede socializar mientras juegas. No entiendo que un sábado no lo utilice para lograr todos esos beneficios. En la época de los niños lo tienes que sacrificar, eso es verdad.

Una golfista conocida ayudaría

¿Te has sentido marcada por ser mujer al principio de tu mandato?

No. Al principio, a algunas personas les cuesta, porque ven las cosas de otra manera y observas cierto desprecio. El socio, es muy próximo. Intento escuchar a todos los 800 socios, pero somos diferentes. Trabajamos en el bien de todos. y que sean felices.

Trabajar, llevar una familia y jugar al golf, es complicado. La cinco horas que necesita, las encontraría, pero tiene que encontrar el gusto a este deporte, que le va ayudar en todo. El problema es que los beneficios del golf no se ven a primera vista

No hay mujeres en el golf, pero las que hay, son muy buenas….

Tener alguna jugadora profesional ayudaría, y más en televisión, que no está al alcance ya que está de pago. Tenemos muy buenas jugadoras jóvenes. Tiene que hacer un esfuerzo de concentración, muy constante… y por eso salen chicas buenísimas, pero luego se pierden por el camino después de pasar por la escuela de alto rendimiento. Trabajar, llevar una familia y jugar al golf, es complicado. La cinco horas que necesita, las encontraría, pero tiene que encontrar el gusto a este deporte, que le va ayudar en todo. El problema es que los beneficios del golf no se ven.

Carlota Sabeté está orgullosa del trabajo realizado en Golf Vallromanes aunque todavía queda mucho por hacer / SPORT

¿Qué te produce más orgullo de tu etapa como presidenta?

El club tuvo una época dorada pues era muy social, con muy buen ambiente y eso se perdió mucho. Tenemos la entrada de muchos asiáticos, y recuperar ese aspecto social, y el ambiente en la entidad, me enorgullece mucho. Contamos con competición en la que participan hasta 400 socios, aunque de mujeres, pocas. No se apuntan. muchas La verdad, es que las mujeres son especiales, y se reparten más en grupos.

Las 'viudas' del golf

Es curioso que muchos jugadores no arrastren a sus parejas a practicarlo...

Si tu marido se te va al golf, muchas quieren ejercer de ‘viudas’ del golf, no les interesa seguirlos. Aunque una vez entras, ves que pueden jugar tus hijos, o todos juntos, y es de los pocos deportes que te permite hacerlo en familia, o hacer viajes de golf.

¿Por qué continua vivo el estigma del golf como un deporte elitista?

Tiene el estigma de ser un deporte pijo y no se entiende porque otros deportes que ya se han sacado esa etiqueta como el esquí,sigue siendo caro, y nadie habla de ello. En golf, puedes pagar 200 euros al mes, y jugar cada día, un autentico chollo.

La presidenta querría contar con más mujeres después de haber entrado recientemente muchos jugadores entre 20 y 30 años / SPORT

¿Que puede significar la llegada de la Ryder Cup a Girona en 2031?

Nos hemos venido arriba y los precios por jugar están subiendo. Puede beneficiar en el sentido que sea más visible, pero los campos comerciales están aprovechando la ocasión y se quiere recrear el modelo andaluz, con el turismo como referencia. No sé si la Ryder llevará a un incremento importante de federados. Pero estos federados deben llegar a los clubs, y los costes cada vez son más altos.

Un campo público, necesario

¿Crees que faltan campos de golf en Catalunya?

Desde luego, hace falta un campo público donde deberían llegar los nuevos jugadores. Algunos programas de aprendizaje se realizan en los clubs y consiguen ganar más socios, pero es necesaria una instalación pública para conducir parte estos nuevos jugadores.

¿Como se soluciona la falta de mujeres en el golf?

Queremos que lleguen jugadoras al club de golf. Entre los jóvenes, hemos logrado muchas altas, pero en mujeres, no. Como deporte, la federación lo tendrá que trabajar, pero debemos hacer entender a la mujer lo bueno que es el golf. Es uno de los deportes más completos y más saludables y no lo sabemos explicar. También es saludable para la mente. Será importante recuperar a las familias de vuelta, pero hay que sanear los clubs para poder ofrecer buenas tarifas.