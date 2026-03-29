Fabià Sintes corona una noche mágica para los locales en WOW 28 Barcelona

Era una fecha clave para WOW. Barcelona representaba un territorio por conquistar dentro de la ambiciosa expansión de la promotora, y lo hacía con Fabià Sintes como gran reclamo local, defendiendo por segunda vez su cinturón del peso mosca ante su gente y dando un paso más hacia ese objetivo llamado Dana White’s Contender Series. El resultado no pudo ser mejor: WOW 28 cumplió con creces las expectativas, tanto dentro como fuera del octágono, con cerca de 6.000 espectadores llenando el Olímpic de Badalona y consolidando la llegada de las MMA de primer nivel a una plaza histórica.

El ‘Potro Menorquín’, que residió durante años en la Ciudad Condal, volvió a demostrar por qué es el mejor flyweight nacional. Firmó una actuación muy completa ante Abdul Karim Badakhshi, al que sometió con un mataleón en el tercer asalto para retener el cinturón. El español supo sufrir en los primeros compases ante el poder físico y los peligrosos volados de derecha del afgano, pero fue creciendo con el paso de los minutos. Ajustó distancias, impuso su ritmo y, cuando encontró la espalda en el tercer acto, no perdonó: cerró los ganchos, aseguró la posición y forzó la rendición con una ejecución impecable.

El Olímpic estalló con la victoria de uno de los suyos. Sintes se convierte así en el primer campeón de WOW en defender dos veces su corona, confirmando su dominio en la división. A sus 31 años, atraviesa el mejor momento de su carrera, tal y como él mismo reconoció tras el combate.

No corrió la misma suerte Zebenzui Ruiz en el coestelar. El canario, tras casi dos años de inactividad, cayó por decisión ajustada ante el brasileño Apollo Gomes, pupilo de Chute Boxe. ‘El Niño Roca’ volvió a competir con buenas sensaciones, pero deberá reconstruir su camino en lo que queda de año.

La cartelera principal también dejó un marcado acento catalán con tres triunfos destacados. Andrea Meneses ofreció una auténtica exhibición al someter a Claire Lopez por armbar en el primer asalto, dominando desde el inicio y posicionándose como una clara candidata a protagonizar el primer cinturón femenino de la promotora.

También brilló Liam Arjona, que protagonizó junto a José Gilarte la pelea de la noche. El barcelonés cumplió su promesa y ofreció espectáculo con un repertorio muy completo: derribos de judo, control y un striking cada vez más pulido. Gran mérito también para Gilarte, que debutaba como profesional y plantó cara en todo momento.

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Otra de las grandes notas positivas fue el debut de Dimitri Barkaia. El hispanogeorgiano, una de las joyas del panorama nacional, dominó con autoridad a Charlie Hatton durante los tres asaltos para firmar su primer triunfo profesional. Mostró un juego muy versátil: control y derribos en el primer round, variedad de golpeo —especialmente con las piernas— en el segundo, y una gestión inteligente del ritmo en el tercero. Un debut sólido que confirma las expectativas.