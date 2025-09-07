El Extreme Barcelona 2025 celebra un cierre espectacular con las finales de BMX y Scooter

La edición 2025 del Extreme Barcelona se despidió este domingo por todo lo alto, consolidándose como el mayor festival de deportes urbanos de España. Durante tres días intensos, del 5 al 7 de septiembre, el Parc del Fòrum fue testigo de un evento que combinó deporte de élite, cultura urbana, inclusión y entretenimiento para todas las edades.

Han pasado por el Parc del Fòrum más de 500 atletas nacionales e internacionales de siete deportes —incluyendo referentes olímpicos—. La organización ha contabilizado más de 30.000 asistentes al evento que ha llenado las gradas hasta la bandera, especialmente en skate, BMX, scooter y trampolín.

El domingo el público disfrutó de una programación diversa y cargada de acción con las competiciones de BMX, scooter, streetboard y freestyle trampolín en la que se mezclaron música, talleres creativos, exhibiciones y zonas interactivas, ofreciendo una experiencia global a los miles de asistentes que se acercaron al recinto.

David Escudé, concejal de deportes de l’Ajuntament de Barcelona destacó esta edición del Extreme Barcelona como “un éxito de público y deportivo” y subrayó la participación familiar: “Me quedo con la imagen de las familias viniendo aquí con niños y niñas con su propio skate o scooter disfrutando del espacio y el espectáculo. Hemos logrado que familias enteras disfruten de un show y de unos deportes urbanos que ya representan a la ciudad”.

Un domingo para la historia

El broche de oro lo pusieron el domingo las emocionantes finales de BMX y Scooter que hicieron vibrar al público del impresionante recinto del Central Park con módulos gigantes. También destacaron las competiciones de Skate y Scooter Junior, Baloncesto 3x3, el espectáculo acrobático del Freestyle Trampolín, y las pruebas de ParaBMX, que mostraron el poder de superación del deporte inclusivo. Las gradas del Street Plaza estuvieron también abarrotadas, en un ambiente festivo y lleno de energía. Como colofón la espectacular CHILLI Fernando Park Battle, que reunió a los mejores riders de scooter freestyle del panorama internacional en una competición en memoria del desaparecido artífice de este deporte.

Central Park vibra con las finales de BMX y Scooter Park

Las finales de BMX levantaron una gran expectación en el Extreme Barcelona, atrayendo a numerosos aficionados que vibraron con el espectáculo sobre dos ruedas. En la categoría femenina, la competición estuvo marcada por la intensidad y la calidad de los trucos, con las británicas Elsa Randall Todd alzándose con el triunfo de esta edición con 90 puntos, seguida de Sasha Pardoe con 89.67 puntos y, en el tercer puesto con 82.33 puntos, la francesa Valeriia Liubimova. Teresa Fernández Miranda, actual campeona de España, ha sido quinta con 65 puntos.

Por su parte, la final masculina no se quedó atrás en emoción, con un altísimo nivel entre los riders participantes en los que se impusieron de forma abrumadora los británicos. Jordan Clark, que es el deportista con más medallas en el Extreme Barcelona en scootering (nada menos que 6 de oro y 2 de plata), se colgó su primer oro en BMX en Barcelona. Sumó 92.67 puntos en BMX demostrando su absoluta polivalencia. Le siguieron Dylan Hessey con 89.67 puntos y Kieran Reilly que completó el podio con el bronce con tan solo 0.67 puntos de diferencia de Hessey.

Jordan Clark, leyenda del Extreme Barcelona y múltiple campeón en scootering, se mostró emocionado tras ganar la competición de BMX UCI C1 Park; “ha sido una semana muy intensa entre entrenos y clasificatorias, pero estoy feliz de haberlo compartido con mi familia. Barcelona es muy especial para mí, aquí gané mi primer Extreme en 2015 y siempre será un lugar que llevo en el corazón”, afirmó. El deportista justo acabar aparcó la bicicleta y se calzó el scooter para volver al ruedo del Central Park.

El Scooter Park toma el Extreme

De nuevo en la instalación central del Fòrum se disputó la tarde del domingo la final de Scooter Park, una vibrante competición ante un público que llenó de nuevo las gradas. Aún con los sudores del BMX encima Clark no pudo esta vez subir al podio. Si lo hizo, en una final muy intensa, el británico Charley Dyson que se alzó con la primera posición gracias a sus 94.33 puntos. Con dos puntos de diferencia, el también británico Jayden Sharman se hizo con el segundo puesto, mientras que el checo Maty Pekarek completó el podio en tercera posición con 91.67 puntos, reflejando la intensidad y el alto nivel de la prueba.

El rider británico se mostró emocionado tras su victoria: “la verdad es que las palabras no lo describen. He estado viniendo a estos eventos desde que era más joven, y es una locura haber competido contra algunos de los mejores riders del mundo y salir victorioso. Espero que no sea mi última participación”, afirmó.

Por segundo año consecutivo, el Extreme Barcelona 2025 ha sido escenario del freestyle trampoline, una disciplina espectacular que en esta edición volvió a reunir a los mejores del mundo con motivo del Campeonato Mundial. En la categoría masculina, el austríaco Evan Rocha logró coronarse campeón tras haber rozado la gloria el año pasado con la medalla de plata. En la categoría femenina, Viktoria Derschewizki regresó al podio y esta vez por todo lo alto colgándose el oro. Finalmente, en la categoría júnior, el triunfo fue para Mio Grane, que se llevó el título mundial.

Un año más, el Extreme Barcelona se ha consolidado como plataforma clave para la proyección de jóvenes talentos, y esta edición no ha sido la excepción. Este domingo se han disputado las finales de Skateboarding Junior de Hot Wheels Superchargers,, donde el español Bereket Fernández De Cue se ha colgado la medalla de oro (64.33 puntos), el belga Refi-Andreas Haerbos se ha llevado la plata (57.33 puntos) y el también español Kayden Hewson ha completado el podio con el bronce (56.67 puntos).

La final de Scooter Junior Park ha estado dominada por los riders españoles, con Jehiel Duran alzándose con la medalla de oro. Su compatriota Roc Sánchez ha conseguido la segunda posición, mientras que el alemán Max Bijak ha completado el podio en tercera plaza.

Velocidad, talento y diversidad en la final de ParaBMX

El Extreme Barcelona sigue apostando por el deporte inclusivo al incorporar competiciones internacionales con riders de primer nivel en categoría adaptada. Esta noche, de 19:30 a 20:30, también se ha disputado la final de ParaBMX, reafirmando el compromiso del evento con la diversidad y la accesibilidad en el deporte.

Con el respaldo de instituciones y marcas colaboradoras, el Extreme Barcelona 2025 ha superado todas las expectativas y reafirma su posición como el principal escaparate del deporte urbano en el sur de Europa. Este evento no solo ofrece espectáculo, sino que también impulsa la cultura urbana como motor de transformación social y espacio de encuentro intergeneracional.

La edición del Extreme Barcelona 2025 cierra con un rotundo éxito, más de 30.000 personas llenaron el recinto el fin de semana, consolidándose como un evento icónico, profundamente ligado a la ciudad y reconocido a nivel internacional.