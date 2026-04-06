Los expertos en fitness coinciden: “Este es el mejor culturista de todos los tiempos”

Hablar del mejor culturista de todos los tiempos son palabras mayores. Un debate que aflora siempre entre los aficionados al deporte y que pone en escena la comparación entre el culturismo de antes y el de ahora. Aunque no existe unanimidad total ni un premio definitivo que corone al mejor 'bodybuilder' de todos los tiempos, la opinión general va en una misma dirección cuando toca responder a la eterna pregunta.

Si echamos una vista al palmarés histórico del Mr. Olympia, encontraremos a una de las mayores leyendas que aspiran a ser considerado el GOAT de las tarimas: Lee Haney — 8 títulos, Ronnie Coleman — 8 títulos, Arnold Schwarzenegger — 7 títulos, Phil Heath — 7 títulos, Dorian Yates — 6 títulos o Jay Cutler — 4 títulos.

Todo depende de si nos centramos únicamente en los números o nos decantamos por la opinión del público y las opiniones de campeones y figuras muy conocidas del culturismo reciente, en las que Ronnie Coleman aparece una y otra vez como la elección más repetida cuando se habla del mejor físico o del mejor culturista de la historia.

Ronnie Coleman cuando competía por os Mr. Olympia. / Netflix

La declaración más rotunda la dejó Phil Heath: el siete veces Mr. Olympia escribió que en 2019 tuvo el privilegio de compartir entrevista con quien, "en mi opinión, es el mejor culturista de todos los tiempos", en referencia directa a Ronnie Coleman.

Jay Cutler, rival directo de Coleman y el hombre que acabó con su reinado en el Olympia de 2006, también lo ha situado en la cima cuando habla de historia del culturismo: "Coleman simplemente porque puso el cuerpo más allá de lo que pensábamos. Desde que se retiró, no sé si alguien se ha acercado siquiera a su físico".

Chris Bumstead, gran icono moderno del Mr. Olympia y seis veces campeón, también se ha inclinado por Ronnie. En una entrevista, CBUM fue tajante: "Si me preguntas cuál es el mejor de todos los tiempos, todavía diría que Ronnie Coleman". Su argumento no se queda solo en el tamaño del físico o el palmarés, sino que también apunta al respeto transversal que Coleman genera dentro del sector y entre los atletas del siglo pasado y de la actualidad.

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Ronnie Coleman y Jay Cutler en la actualidad / Arnold Classic

A esa corriente se suma Wesley Vissers. Cuando se le planteó un hipotético cara a cara entre Phil Heath, Jay Cutler, Ronnie Coleman y Dorian Yates en prime, el neerlandés colocó a Coleman en lo más alto: “Ronnie Coleman primero”. Aunque muchos apuntan hacia la figura de Ronnie, el propio Cutler ha reconocido que Arnold Schwarzenegger sigue siendo una referencia cuando el criterio incluye impacto global, capacidad para poner el culturismo en el mapa y trascendencia fuera de la tarima. De hecho, el propio Ronnie Coleman, en una lista reciente de sus cuatro mejores culturistas de siempre, situó a Arnold por delante de él mismo.