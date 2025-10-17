Expertos en culturismo destrozan el físico de Joan Pradells: "Está gordo, esto es una mierda, menuda decepción"

El famoso culturista e influencer valenciano Joan Pradells afronta este sábado su regreso a los escenarios profesionales en el British Grand Prix (Reino Unido) en categoría Open, dos años después de su última aparición en la tarima del Empro Alicante Pro 2023, donde debutó como profesional con un séptimo puesto.

El suyo es un regreso muy esperado, pues es una de las figuras más mediáticas del culturismo español, compaginando su carrera deportiva con la creación de contenido: supera los 700.000 seguidores en Instagram y ronda el medio millón en YouTube, donde publica a diario su rutina de preparación. Su retorno ya tuvo un amago en junio: viajó al Huanji China Pro, recogió su dorsal y se dio de alta para competir, pero una intoxicación alimentaria y un episodio epiléptico a menos de 24 horas del evento le obligaron a parar y reiniciar la puesta a punto.

A pocos días de su regreso definitivo al circuito (esta vez parece que sí), Joan Pradells ha recibido una serie de críticas muy duras de varios expertos en culturismo en Estados Unidos. Se trata de Fouad Abiad (exculturista canadiense), Seth Feroce (culturista e influencer fitness), Paul Lauzon (juez de la IFBB Pro League), Akim Williams (culturista profesional del Mr Olympia) e Iain Valliere (exculturista y leyenda del circuito).

En un contenido difundido en el podcast 'Fouad Abiad Media', fueron muy duros con el estado de forma mostrado por Pradells en su última actualización a cinco días del evento en Reino Unido. Una serie de comentarios muy sorprendentes por su dureza hacia el físico de Joan Pradells: "Está a 24 semanas, tío"; "Ni siquiera está cerca"; "¿Por qué está tan gordo, qué pasó?"; "¿Cinco días? Esto es una mierda"; "¿Qué está pasando aquí, dónde están sus isquiotibiales?"; "Menuda decepción".

Está claro que no va a llegar en la mejor condición y que todavía le falta tiempo para ser competitivo, pero se trata de su regreso a la tarima dos años después y estas son palabras muy duras para un atleta de apenas 28 años con toda una carrera profesional por delante. Las críticas de Valliere o Abiad han encendido el debate en redes: ¿Está Pradells realmente tan lejos del punto competitivo o se trata de un juicio excesivo para una actualización de un físico a cinco días de la competición? El propio atleta ha insistido en sus vídeos que este año quiere competir con frecuencia para coger tablas y exponer su físico a la exigencia de la tarima. En culturismo, además, el "pico" de forma se ajusta en los últimos días (y horas) con las estrategias finales de carga, vaciado y presentación, por lo que una imagen a media semana no siempre anticipa el look del día del show.

Horario y cómo ver a Joan Pradells en el British Grand Prix

Más allá de Inglaterra, el plan deportivo de Pradells incluye tres paradas de máximo nivel: Praga Pro, Rumanía y Japón, con la idea de competir antes de que termine 2025 y acumular experiencia frente a nombres consolidados de la categoría reina del culturismo.El British Grand Prix arranca este sábado 18 de octubre con la presencia de otro español Open como Pablo Llopis a partir de las 19:30 hora local (20:30 en España peninsular). La organización ofrece el evento en streaming de pago.