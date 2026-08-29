Los expertos en culturismo coinciden sobre el físico de Cristiano Ronaldo: "Con 41 años no existe un caso comparable de longevidad, a los 30 empezó a perder tamaño conscientemente; aunque sigue siendo natural"

Cristiano Ronaldo es un prodigio, y no solo en lo futbolístico. A sus 41 años, el astro portugués sigue al pie del cañón y este pasado viernes volvió a marcar, anotando el gol de la victoria ante el Al-Taawoun y elevando hasta 978 su impresionante cifra de goles oficiales

Más allá de sus números, uno de los aspectos que más llama la atención es el estado físico que mantiene a una edad en la que la inmensa mayoría de futbolistas profesionales ya se han retirado. Su bajo porcentaje de grasa, su musculatura y, sobre todo, su capacidad para seguir respondiendo a las exigencias de la élite han llevado a preparadores físicos, entrenadores y expertos en fitness y en culturismo a analizar durante años qué hay detrás del físico de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo celebra una nueva victoria junto a sus compañeros / Twitter: @Cristiano

Ronnie Coleman, ocho veces campeón del Mr. Olympia y leyenda absoluta del culturismo profesional, afirma que un físico como el suyo se consigue "con mucho trabajo duro y dedicación, comiendo la comida correcta, comiendo sano. Cuando llegó a los 30 años, empezó a perder tamaño conscientemente, porque cambió su posición. Esta es la progresión normal de un hombre en sus treinta, aunque sigue siendo natural", afirma.

En ese sentido, otra leyenda de las tarimas como Arnold Schwarzenegger, 7 veces campeón del Mr. Olympia, mencionó sobre Cristiano que "tiene un físico fantástico y unos grandes abdominales, está espectacular". Greg Doucette, culturista profesional IFBB y experto en Kinesiología, se atrevió a mencionar que está "claramente en un porcentaje de grasa corporal de un solo dígito"; y también sostuvo que Ronaldo estaba físicamente mejor a los 40 años que a los 30.

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Valter Di Salvo, expreparador físico del Manchester United y Real Madrid, confesó cómo era su trabajo en el día a día del gimnasio: "Le encanta trabajar sus abdominales y su columna vertebral a diario para desarrollar su cuerpo". Di Salvo también explicó que Cristiano le pedía programas adicionales para mejorar el tren superior, las piernas y su físico en general. Javier Ortega, experto en fitness y CEO de Fitness & Health Institute, va un paso más allá y sentencia con que "en la historia del fútbol no existe un caso comparable de longevidad de élite", y que su bajo porcentaje de grasa corporal no responde únicamente a una cuestión estética, sino que favorece su relación potencia-peso y reduce el coste energético de acelerar, frenar y saltar, una de las claves en su carrera larguísima en la élite.