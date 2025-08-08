Un experto en longevidad desvela qué deportes te harán vivir más

Dan Buettner, investigador, explorador y autor superventas, se ha dedicado de lleno a estudiar qué aspectos compartían las personas con mayor longevidad y determinar si había algún patrón a identificar. Es obvio que sin una dieta equilibrada o practicar algún deporte de manera regular, es prácticamante imposible vivir el máximo número de años.

Buettner es reconocido internacionalmente como el fundador de una empresa que aplica las mejores prácticas mundiales en longevidad y bienestar a la vida de las personas. Además, su figura como divulgador en las redes sociales es clave, ya que a través de ellas intenta guiar a la gente a unos mejores hábitos.

En su cuenta de Instagram comparte, entre otros muchos consejos, cuáles son las actividades físicas que potencian la esperanza de vida de la población. Conocido por sus investigaciones de las zonas azules, aquellas regiones de la Tierra con mayor número de centenarios, ha desvelado qué deportes nos permiten vivir más.

El pickleball

De entre todos los deportes destaca el pickleball, una práctica poco conocida en España, pero que mezcla los mejores elementos del tenis, el pádel y el bádminton. Además, algo que lo hace aún mejor, es el fuerte componente social que tiene. "Jugando a pickleball no solo obtienes los beneficios de la actividad física, sino también los de estar socialmente conectado", comenta Buettner. Para añadir: "Jugar a pickleball no solo obtienes los beneficios de la actividad física", dice.

“Las personas que más tiempo viven suelen jugar al tenis, al bádminton y, me atrevería a decir que el mejor de todos, el pickleball”, explica.

El golf

Otro de los deportes que menciona es el golf. "En el número dos está el golf. Y cuando digo golf, me refiero a las personas que caminan por el campo de golf, no a la gente que conduce y toma cerveza", comenta irónicamente el experto. Sobre todo destaca que esta disciplina es un deporte que no requiere de una forma física como en otros deportes y eso permite que todo el mundo pueda practicarlo. Además de que es un deporte que implica recorrer grandes distancias entre 7 y 10 kilómetros, lo que equivale a unos 15.000 pasos. En relación con la salud, caminar se vincula con una mejora de la salud cardiovascular, la presión arterial y el fortalecimiento de la resistencia física.

Según cuenta Buettner, el golf también estimula el cerebro, pues requiere concentración y planificación a la hora de jugarlo. Existen múltiples investigaciones que han evidenciado que la estimulación cerebral previene el deterioro cognitivo, a la misma vez que el contacto con la naturaleza disminuye el estrés y optimiza el humor.

El ciclismo

El último deporte que menciona Dan, es el ciclismo, ya que es "muy beneficioso para tus articulaciones" y a la vez, ofrece grandes ventajas para el sistema cardiovascular. Una disciplina que aporta la ejercitación integral de la fuerza y resistencia, mejorando también la salud en general.