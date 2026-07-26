Dani de Gea, experto en fitness, sobre el estado de salud de Joan Pradells: "Lo que hace no es sano, pero todos los atletas de élite y los culturistas lo saben"

Joan Pradells, conocido culturista profesional español e influencer fitness, fue uno de los protagonistas inesperados durante la sexta edición de la Velada del Año de Ibai celebrada en Sevilla. A pocos meses de verle de regreso sobre la tarima, el culturista 'Open' hizo su aparición estrella en La Cartuja.

En un momento publicitario entre combates, Pradells apareció debajo del traje de 'Grefusito', el personaje de la marca de frutos secos 'Grefusa'. El culturista valenciano 'rompió' el rostro del personaje para salir por sorpresa con su torso desnudo y para mostrarle al público cómo se ve un culturista profesional de 130 kgs que tiene el nivel para estar en el próximo Mr. Olympia.

"¿Joan, te ves, cambio de vida total y velada?", le preguntó Ibai, a lo que Joan respondió: "¿Contra quién?", mientras tosía y relucía el sudor en su piel. Tras reponerse, Pradells explicó que enfrentarse a Andoni en un combate de boxeo "es muy complicado" en su caso, por las evidentes dificultades de un culturista de su peso de convertirse, aunque sea por un día, en un boxeador.

Dani de Gea, creador de contenido español vinculado al fitness y al culturismo y conocido en redes como Dani Valhalla, dio su opinión sobre la aparición de Joan Pradells frente a millones de espectadores. "Me he puesto a leer comentarios sabiendo ya lo que me iba a encontrar y no me he equivocado", ha empezado.

"Hay mucho adivino de bola de cristal en Instagram, que si no va a llegar a los 50, a los 40, que no va a llegar al año que viene... Vamos a ver, creo que todos somos conscientes y todos sabemos que lo que hace Joan no es sano. Pero es que el deporte de élite que te lleva al límite no es sano. Y Joan Pradells y todos los atletas de élite lo saben", explica Dani.

Frente al desconocimiento de la mayoría, lo cierto es que todos los culturistas profesionales de la IFBB Pro, y de cualquier federación sin controles, usan química para competir. Compiten en las mismas condiciones y asumen el riesgo que esto supone para llevar su cuerpo al límite. Hasta un físico más "estético" como el de Chris Bumstead también estaba lleno de química, aunque tras su retirada haya decidido apartar esta parte más "oscura" de su vida como hacen muchos otros culturistas cuando dejan de competir.

"Igual que hay que respetar al gordo que es feliz siendo gordo y no se le puede decir que se cuide, que el sobrepeso es peligroso, que acarrea muchas enfermedades... Cualquier cosa que digas eres un gordófobo. Eso sí, al culturista se le puede atacar y se le puede machacar sin problema, que si te vas a morir, que te va a dar un infarto, que vas a reventar, que no llegas al año que viene... No pasa nada. Si queremos que se respete al gordo por ser gordo, ¿por qué no respetamos también al culturista por ser culturista? Pregunto", sentencia de Gea.

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Lo que está claro es que Joan no tiene ningún problema de salud más allá de pesar 130kgs y tener que 'transportar' en su día a día un físico sobremusculado, como le hubiera pasado a cualquier otro culturista de su categoría si se hubiera tenido que vestir ayer de 'Grefusito' en una tarde de julio en Sevilla.