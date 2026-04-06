Las expectactivas de Sergio García en el Masters: “A ver si logro pasar el corte”

Sergio García cuenta con un Masters de Augusta, el logrado en 2017 después de muchas ediciones frustrantes, y que ahora regresa como jugador del LIV Golf, aunque sus expectativas, a tenor de sus palabras en sus primeros hoyos de entrenamiento, no invitan demasiado al optimismo.

“A ver si consigo pasar el corte. Eso ya sería una muy buena semana”, reconoce sin rodeos el de Borriol. “No estoy muy contento en este momento… No me siento increíble”, admite.

“No le estoy pegando bien a la bola, simplemente”. No hay excusas, ni rodeos para el español, que siempre habla claro y directo. “Si supiera cómo solucionarlo, lo hubiera arreglado ya. Es sencillo. Estamos intentando ver si encontramos algo”, asegura.

Sergio espera a poder realizar su golpe en la jornada de entrenamiento de este lunes / ERIK S. LESSER / EFE

“Si no le das bien con el drive es casi imposible hacer algo aquí”, explica. El campo ha cambiado, se ha endurecido, exige más que nunca desde el tee. “Estás pegando palos mucho más largos a green… y eso siempre es complicado”.

Para Sergio, el campo le sigue transmitiendo lo de siempre. “Está muy bien, como siempre. Siempre hay una pequeña sorpresa, algún detalle nuevo…”, cuenta. Y también espera que las condiciones acompañen: “Será agradable jugarlo firme y rápido, como se supone que debe ser”, comentó el castellonense, que el domingo jugó 18 hoyos y este lunes, los nueve primeros.

Txema Olazábal, feliz de volver a Augusta

Otro de los españoles, presentes, el doble ganador José María Olazábal, el poder volver un año más ya es un momento de alegría para el de Hondarribia.

Olazábal, practicando el putt en un torneo muy especial en su carrera, que ganó en dos ocasiones / ERIK S. LESSER / EFE

“Es un sitio muy especial para mí, tengo grandes recuerdos preciosos… y cuando eres consciente de que cada vez queda menos, intentas aprovecharlo lo mejor posible”, confesó el doble campeón, que tiene como objetivo disfrutar de la experiencia “lo máximo posible”, aunque sea, como él mismo matiza, «entre comillas».

Reconoce que sus problemas llegan con los hierros: “Estoy muy fallón y eso es un hándicap importante”. Olazábal asume que en Augusta eso se paga: “Por muy buenas que sean las manos, este campo siempre te va a pillar antes o después si sigues fallando greenes”, asegura el vasco.