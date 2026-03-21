Éxito rotundo de la primera edición del torneo Empordà Golf El Periódico-SPORT

Éxito absoluto en la primera edición del torneo Empordà Golf El Periódico-SPORT, que se ha celebrado este sábado en el recorrido ampurdanés, con la presencia de 112 jugadores que disfrutaron de una gran jornada de golf, con un ágape posterior, y entrega de premios y sorteo con productos de las empresas colaboradoras.

Una cita que reunió a federados catalanes, socios de Empordà Golf e invitados VIPS como los ex jugadores profesionales Ferran Martínez, Julio Salinas o Manolo Flores, que se quisieron añadir a esta gran fiesta del golf impulsada por Prensa Ibérica.

Jordi Villacampa, con una de los regalos cedidos por la FCGolf / MAITE CRUZ

Uno de los grandes objetivos de organizar torneos es relanzar el golf, con vistas a la importante cita que llegará a Camiral Golf en 2031 con la celebración de la Ryder Cup.

Un torneo que ha contado con el patrocinio de Estrella Damm, Closa Seguros, la Federació Catalana de Golf y Empordà Golf, al que se sumaron un importante grupo de colaboradores.

El espectacular recorrido Forest de Empordà Golf acogió el torneo de Prensa Ibérica / MAITE CRUZ

Participaron firmas como Vallformosa, TopGolf, NACEX, Banco Santander, Enrique Tomás, y Casa Gourmet, además de varios clubs de Catalunya que cedieron vales de juego en sus campos, para añadirse a esta iniciativa de Prensa Ibérica.

Gran participación femenina en esta primera edición del torneo Empordà Golf El Periódico SPORT / MAITE CRUZ

Competición y diversión

Una jornada que arrancó a primera hora de la mañana con las primeras salidas en el recorrido Forest, en una matinal con una climatología espectacular y que permitió disfrutar a todos los participantes de 18 hoyos de juego, para posteriormente disfrutar de un magnífico refirgerio y que llevó finalmente a la entrega de premios a los ganadores en las distintas categorías.

Todos los premiados posan con Aitor Moll, Emili Cuatrecasas y Alejandro Closa / MAITE CRUZ

En la entrega de premios, el presidente de Empordà Golf, Emili Cuatrecasas, felicitó al Consejero Delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, por la iniciativa de poner en marcha esta primera edición del torneo en sus instalaciones.

“Es una gran iniciativa que grupos periodísticos como el vuestro crea en el golf, como un deporte que debe vivir en los próximos años un salto importante de practicantes y acabar de una vez por todas con la imagen elitista que no se corresponde a la realidad”, dijo Cuatrecasas, satisfecho por la gran respuesta de jugadores a participar en el evento.

El Consejero Delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, agradeció al propietario de Empordà Golf, Emili Cuatrecasas, abrir el club para el torneo / MAITE CRUZ

Apoyo a Prensa Ibérica

Por su parte, Alejandro Closa, Director de Closa Seguros, se mostró también satisfecho de haber podido contribuir a la primera edición del torneo, “y con vocación de estar siempre al lado de Prensa Ibérica en iniciativas de este tipo”.

El director de SPORT, Joan Vehils, posa con algunos de los VIPS como Jordi Villacampa, Manolo Flores y Ferran Martínez / MAITE CRUZ

Cerró los parlamentos, el Consejero Delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, que agradeció a Empordà Golf que abriera sus puertas para este torneo El Periódico-SPORT. “Como un grupo con 27 cabeceras en toda España, siempre queremos estar cerca de acontecimientos importantes", dijo.

"El golf tiene por delante muchos retos y como Prensa Ibérica queremos aportar nuestro grano de arena”, dijo Moll, que apuntó “más acontecimientos de este tipo en el futuro”. El director de SPORT, Joan Vehils, también estuvo presente en la entrega de premios a los ganadores.

Las empresas colaboradoras cedieron muchos productos que fueron sorteados tras la entrega de premios / MAITE CRUZ

Tras la entrega de premios y el posterior sorteo de productos de las empresas colaboradoras, finalizó la jornada en el recorrido ampurdanés con la satisfacción de todos los participantes de haber vivido una gran jornada de golf y que tendrá continuidad en próximas ediciones tras el éxito cosechado en esta primera edición del torneo Empordà Golf El Periódico-SPORT.