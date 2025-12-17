El exblaugrana Reguart impulsa al Granollers a la segunda plaza

El Fraikin Granollers duerme en la segunda posición provisional de la Liga NEXUS ASOBAL con 20 puntos gracias a su trabajada e importante victoria de este miércoles contra el IRUDEK Bidasoa Irun (32-29), aunque el BM Logroño La Rioja tiene 19 y recibe este jueves al Bada Huesca.

Fraikin Granollers - Bidasoa Irun (balonmano, Liga NEXUS ASOBAL), 17/12/2025 LIGA NEXUS ASOBAL GRA 32 29 BID Alineaciones FRAIKIN GRANOLLERS, 32 (14+18): Krivokapic (p.), Guillermo Fischer, Bruno Reguart (5), Juan Palomino, Pablo Urdangarin (4), Sergi Franco (5, 2p.), Pablo Guijarro (5) -siete inicial-, Pau Panitti (p.s.), Tarcisio Freitas (4), Marcos Fis (4), Adrià Figueras (5), Barnat Povill, 'Jepi' Armengol, Jan Duran, Gerard Román y Pau López. BIDASOA IRUN, 29 (12+17): Leo Maciel (p.), Marko Jevtic (5), Asier Nieto (2), Piotr Mielczarski, Rodrigo Salinas (3), Xavi González (4), Xavi Tuá (2) -siete inicial-, Jakub Skrzyniarz (p.s.), Iñaki Cavero (4,2p), Iñaki Peciña, Mario Nevado (4), Nacho Valles (4), Eneko Furundarena, Esteban Salinas (2), Julen Mujica y Matheus Da Silva.

El cuadro equipo que dirige Antonio Rama y que tiene al emblemático exjugador Antonio García como 'segundo' se llevó un duelo marcado por las constantes alternativas en el marcador en un gran partido del canterano azulgrana Bruno Reguart con cinco goles y una notable dirección de juego.

El duelo empezó sin ritmo y con demasiadas imprecisiones en un contexto en el que parecían estar más a gusto los bidasotarras, como demuestra el pírrico 1-3 con el que se llegó al minuto 9. . Ahí el técnico local decidió parar el partido para asentar las ideas y la respuesta de sus jugadores fue excelente, con un parcial de 10-5 que situó el 11-8 en el marcador al paso por el 22'.

En los últimos compases del primer tiempo, Nacho Valles asumió la responsabilidad ofensiva y mantuvo a su equipo dentro del partido pese a esos problemas ofensivos ante el centro defensivo local en el que sigue yendo a más el brasileño Guillermo Fischer (14-12 al descanso).

Pablo Urdangarin se eleva ante el Bidasoa Irun / BM GRANOLLERS

El Bidasoa recuperó la inspiración ofensiva en el inicio de la segunda mitad, prácticamente con un gol cada minuto. Con esa dinámica, el equipo que dirige Álex Mozas empató el partido e incluso dio la vuelta al marcador aprovechando las imprecisiones locales (17-18, min 36).

Después de un parcial de 0-4 visitante, Antonio Rama llamó al orden a los suyos (17-19) y ese tiempo muerto dio paso a una fase de continuas exclusiones en la que salieron perjudicados los visitantes e incluso el duro Marko Jevtic vio la roja por incurrir tres veces en 'dos minutos'.

Los irundarras salieron más o menos airosos de una doble inferioridad (20-21, min 42) y ahí tomó las riendas un gran Bruno Reguart ahora que el Barça busca central para sustituir a Domen Makuc, aunque el elegido será finalmente el islandés Janus Smarasson.

Adrià Figueras empató el partido a 23 y las paradas de Pau Panitti fueron clave para llegar con tablas al minuto 54 (26-26). En superioridad, el cuadro vallesano sumó un parcial de 2-0, con dos tantos de Pablo Guijarro, para encaminar la victoria (28-26, min 56). Una parada del meta canterano y un tanto de Freitas sentenciaron el duelo (32-29).