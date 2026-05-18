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EutichesBook Alcañiz 2026 OnRoad & OffRoad Adventure abre inscripcione

Navegación, paisaje y conducción en estado puro desde MotorLand Technopark Alcañiz (Teruel)

EUTICHES EXPERIENCE abre inscripciones para una nueva edición de su evento Road &amp; OffRoad Adventure

EUTICHES EXPERIENCE abre inscripciones para una nueva edición de su evento Road & OffRoad Adventure

SPORT.es

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EUTICHES EXPERIENCE abre inscripciones para una nueva edición de su evento Road & OffRoad Adventure, una cita de referencia para motoristas que buscan rutas diseñadas al detalle, navegación y una experiencia real de conducción, tanto en carretera como en off-road.

El evento tendrá lugar el 16, 17 y 18 de octubre de 2026 en Alcañiz (Teruel), con recorridos de OffRoad 100 % en esta provincia, una de las más apreciadas por los aficionados al trail y a las largas distancias gracias a su variedad de firmes, desniveles naturales y escasa masificación. Combinando tramos lentos con otros mas rápidos y con mucha navegación, sus pistas en buen estado en línea y de montaña media hasta 1.600m de altura permiten disfrutar de la moto OffRoad en un entorno ideal.

Sera la 7ª edición de la modalidad OffRoad y este año 2026, como novedad se añaden 2 rutas de carretera: Rookie de 300km y Pro de 500km.

La modalidad carretera transcurrirá por enclaves como la Sierra de Albarracín y los Montes Universales, en las provincias de Teruel, Cuenca, Valencia y Castellón. Buscando siempre las mejores carreteras sinuosas y de paisajes espectaculares.

La base del evento está situada en el circuito mundialista de MotorLand Aragón – en las instalaciones de Technopark MotorLand -Alcañiz, un punto de salida y llegada idóneo por logística, accesos y servicios, y escenario habitual en eventos de primer nivel dentro del mundo del motor.

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Las inscripciones se abren el viernes 8 de mayo a les 22.00h y estarán disponibles hasta completar aforo.

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