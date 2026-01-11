Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados, clasificaciones, horarios y dónde ver por TV

La selección española masculina de waterpolo ya está en marcha en el Europeo de Belgrado 2026 y lo ha hecho dejando un mensaje muy claro al resto del continente.

El vigente campeón de Europa debutó con una goleada contundente ante Israel (28-3) y confirma desde el primer día su condición de favorita en un torneo que vuelve a reunir a las grandes potencias del waterpolo europeo.

España, dirigida por David Martín, busca revalidar el título conquistado en la última edición y prolongar un ciclo histórico que la ha convertido en referencia mundial.

Resultados del Europeo de Waterpolo Masculino 2026

La fase de grupos arrancó este viernes en Belgrado con varios partidos destacados de los grupos A y C y un estreno arrollador de la selección española.

Israel - España : 3-28

: 3-28 Países Bajos - Serbia: 13-13 (16-18 tras penaltis)

Malta - Montenegro: 12-21

Francia - Hungría: 7-15

España no dio opción a Israel y resolvió el encuentro desde el primer cuarto, con un ritmo ofensivo altísimo y una defensa que apenas concedió lanzamientos claros. La diferencia refleja tanto la profundidad del banquillo español como su excelente estado de forma colectiva.

Clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino 2026

Tras la primera jornada, la clasificación provisional deja a España liderando su grupo con autoridad.

Clasificaciones completas Grupo A: Montenegro 3 puntos Hungría 3 puntos Francia 0 puntos Malta 0 puntos Grupo C: España – 3 puntos Serbia – 2 puntos Países Bajos – 1 punto Israel – 0 puntos

El sistema de puntuación premia las victorias amplias, algo que puede resultar decisivo en caso de empates al final de la fase.

Horarios y próximos partidos de España en el Europeo

La fase de grupos continúa con dos encuentros de máxima exigencia para el combinado español.

Próximos partidos de España: España vs Serbia – 12 de enero, 20:30 h

– 12 de enero, 20:30 h Países Bajos vs España – 14 de enero, 15:15 h

El duelo ante Serbia, en su piscina y con el público en contra, aparece ya como uno de los grandes partidos de todo el campeonato y una prueba real para medir el techo de esta España campeona.

Dónde ver el Europeo de Waterpolo por TV

Los aficionados españoles pueden seguir el campeonato en abierto y gratis. Teledeporte retransmite los partidos más importantes, especialmente los de la selección española. Además, también se puede seguir por RTVE Play.

España llega a Belgrado como actual campeona de Europa y del mundo, con una generación consolidada que combina experiencia y talento. Sin figuras históricas ya retiradas, el equipo mantiene una identidad reconocible: presión constante, circulación rápida y una enorme capacidad goleadora.

El estreno no ha hecho más que confirmar las sensaciones previas. España no solo gana, sino que impone su estilo, un factor clave en un Europeo largo y exigente.